JUST NU: Folkhälsomyndigheten håller pressträff om corona-läget

Provtagningsvolymerna ökar. I snitt har det ökat med 30000 per vecka under de senaste veckorna. Över 250000 testade individer är vi nu uppe i per vecka. Av dessa var förra veckan 12,9 procent förra veckan positiva, vilket är en fortsatt ökning jämfört med tidigare veckor. Det är en mycket allvarlig situation i Sverige, säger Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten håller pressträff om det aktuella coronaläget i Sverige och världen.

Medverkande är Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen och Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.