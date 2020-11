Äldreboenden tampas med andra våg i Belgien

”Kom inte in!” säger Anne-Sophie Caudron när jag ringer upp henne utanför äldreboendet i Chièvres.

När hon kommer ut suckar hon. De hade ett nytt dödsfall under morgonen.

Boendet hon precis kom utifrån är det värst drabbade av de totalt sju hem som bolaget Jolimont driver i Vallonien, här i södra Belgien.



Bland de äldre där inne är 48 av totalt 56 smittade, plus över 10 i personalen.

Anne-Sophie Caudron som är chef för äldreboendena på Jolimont säger att sex av sju hem är så kallade kluster, det vill säga de har fler än tio smittade.

Många har också dött. Under första vågen i våras hade de 92 dödsfall. Vilket är nästan en sjättedel av det totala antalet.



Men nu under höstens andra våg är det många färre som har dött, tio stycken. Av flera anledningar.



För det första har de skyddsutrustning nu vilket de inte hade i våras då allt material som fanns skickades till sjukhusen. De har kunskap och det finns procedurer för att hantera smitta. De flesta anställda jobbar bara på ett boende och de har då delats upp i covid-lag och icke-covid-lag.

Och nu har också viss tillgång till läkare till skillnad från i våras.

Tidigare i veckan kom belgiska Amnesty med skarp kritik mot myndigheterna som anklagades för att ha övergett de äldre under den första vågen. Man vidtog inte åtgärder snabbt nog för att skydda de äldre och personalen. Vilket Amnesty ser som ett brott mot deras mänskliga rättigheter.



Organisationen bedömer också att över 60 procent av Belgiens 15 000 dödsfall har inträffat på äldreboendena. Vilket är en högre siffra än vad myndigheterna själva räknar med officiellt.



Ann-Sophie Caudron instämmer i den kritiken. Man glömde bort oss, och det kostade i form av människoliv, säger hon.