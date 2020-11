Risk för halka i mellersta Sverige

Det rör sig om så kallade klass 1-varningar, den lägre graden, för plötslig ishalka i Värmland, Dalarna och Gävleborg i söder, upp till Jämtland och Västernorrland.

– Men vi ser också att det kan vara halt på en del andra håll, säger Linus Karlsson på SMHI.



Orsaken till halkrisken är antingen att regn faller på kalla vägbanor, alternativt att redan fuktiga vägbanor fryser när vädret klarnar upp och temperaturen snabbt sjunker. Varningarna gäller från lördag morgon i söder, och från eftermiddag/kväll i norr.

I Norrbottens läns kustland kan det komma uppemot 15 centimeter nysnö under lördagen, vilket kan ställa till med problem.

Vi har ett omfattande nederbördsområde som har börjat röra sig in. I Götaland väntas främst regn, men från Värmland och uppåt blir det snöfall. Det kommer att passera under lördagen och då klarnar det upp allt mer under eftermiddagen, säger Karlsson.



Söndagen bjuder på solchanser, framför allt i Götaland och delar av Svealand. Från Dalarna och norrut väntas mer molnigt, och i fjällen och norra Norrland kan det vara någon snöby.