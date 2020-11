"Árru" – första samiska musikalfilmen

Projektidén till "Árru" har precis beviljats produktionsstöd av Norska Filminstitutet.



– Det känns väldigt bra och stort för mig att få göra verklighet av den här spelfilmen, som blir min första, säger regissören och koreografen Elle Sofe Sara.



Elle Sofe Sara rör sig vanligtvis i och mellan både film och scenkonst, som koreograf och regissör. "Árru" som betyder "hinder" på nordsamiska handlar om en konstnär och ensamstående mamma som tar strid mot ett gruvbolag för att skydda rennäringen – samtidigt som hon i privatlivet ställs inför svåra dilemman.



– Musikalformen innebär att få berätta på flera sätt samtidigt: både genom jojken och dansen. Och för mig med bakgrund i koreografin så blir just rörelser ett väldigt naturligt sätt att berätta en historia på, säger Elle Sofe Sara.



Och eftersom filmens handling på många sätt är rätt tung, som Elle Sofe Sara beskriver, så öppnar just musikalformen upp för att nå publiken på fler sätt.



– Det är en tung historia och tematik men genom jojk och dans blir det ett extra lager som kan nå ut till publiken och berätta en historia.

Hon nämner en av sina favoritmusikaler, Lars Von Triers "Dancer in The Dark", som ett exempel på hur just tema och form kan lyfta varandra.



Filmen har precis beviljats produktionsstöd och det som väntar nu närmast är att fortsätta utveckla idén med den första filmen i sitt slag på samiska.



– Det är ju det som är spännande – att det aldrig gjorts förr. Och jag vet inte helt vilken stämning eller ton musiken kommer ha eller få. Det beror på vem som spelar huvudrollen och komponerar musiken – så det är mycket att ta ställning till.

Premiär för "Árru" beräknas bli 2022 i Norge.