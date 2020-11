Spanien sätter upp tillfälliga tältläger på Kanarieöarna

Kustbevakningens orangea fartyg går ut mot Atlanten och är snart tillbaka igen med nya migranter i fiskehamnen Arguinguín på södra Gran Canaria.

Men kritiken har varit massiv mot att hundratals människor hålls fast ute på betongpiren i många dygn, så nu sätts det upp provisoriska tält på ön för cirka 7 000 nyanlända. Många tusen är redan inlogerade på hotell, som står tomma under coronapandemin.



Spaniens regering har satt stopp för att föra över några till fastlandet, trots att Gran Canarias regionpresident vädjat om just detta i vad han kallar ett nödläge. Det skulle bara locka hit fler, säger Spaniens regering. Inrikesminister Fernando Grande-Marlaska arbetar i stället på att föra tillbaka migranterna till sina hemländer.



Igår var han i Marocko och mötte sin kollega för att återuppta avtalet som finns om återsändande, men som pausats under coronapandemin. För någon vecka sedan flögs också ett hundratal migranter tillbaka till Mauretanien.



Enligt den spanska regeringen utgör migranterna ofta medelklass i sina hemländer, men har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och ger sig därför ut på Atlanten. EU-kommissionär Ylva Johansson var själv nyligen på Gran Canaria och kommenterade desperationen och dödligheten.

– Det här rutten är den absolut farligaste, dödligaste, och ingen vet hur många liv som har gått förlorade bara i år, säger hon.



Det kommer regelbundet uppgifter om olyckor och drunknade längs Västafrikas kust och Kataloniens parlament höll i torsdags en tyst minut för 480 migranter, som drunknat på en vecka.