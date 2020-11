Joe Biden uppges ha utsett flera ministrar

Anthony Blinken har varit rådgivare till Joe Biden på utrikesområdet i mer än 20 år. Bland annat i senaten och som Bidens nationella säkerhetsrådgivare när han var Vicepresident.



Blinken tjänstgjorde också som vice utrikesminister i Obama-administrationen. Biden har gjort klart att han vill prioritera utrikespolitiken och USA:s roll på världsscenen som ny president och några av Anthony Blinkens viktigaste uppgifter blir att bygga upp relationerna med allierade och återgå till olika internationella samarbeten som Trumpadministrationen lämnat.



Till exempel Paris-klimatavtalet, som Biden sagt att han vill gå med i igen så fort han svurits in, Världshälsoorganisationen och kärnenergiavtalet med Iran.

Bloomberg News var först ut med nyheten inatt, svensk tid, men den bekräftas också av källor till bland annat New York Times och Washington Post.



På tisdag väntas Joe Biden officiellt tillkännage att han nominerar Blinken till Utrikesminister, av de mest högprofilerade ministerposterna och som måste godkännas av senaten.



Washington Post rapporterar också att Biden väntas nominera en annan nära rådgivare, Jake Sullivan som sin nationella säkerhetsrådgivare och diplomaten Linda-Thomas Greenfield till rollen som FN-ambassadör.



Samtidigt fortsätter president Trump sin kamp för att få delstater att stoppa godkännandet av valresultat som visar att Joe Biden vann, även om fler Republikaner under helgen gått ut och uppmanat Trump att börja övergångsprocessen erkänna sig besegrad eller kritiserat hans advokater, som en av hans nära förtrogna Chris Christie gjort.