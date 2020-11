Ny forskning: Nyhetsmedierna blir jämställda om 70 år

Det är färre kvinnor än män i nyheterna i nästan alla världens länder och även om det blivit fler kvinnor på senare år är ökningen långsam, från 17 till 24 procent kvinnor under perioden 1995–2015.

Analyser av data från 123 länder visar att det kan dröja många decennier innan vi når full jämställdhet i nyheterna på en global nivå. Närmare bestämt 70 år om det fortsätter i samma takt som nu, berättar Maria Edström som är docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

– Om man säger att 50/50 är ett balansmått är det inte många länder som klarar den nivån. Väldigt många ligger långt, långt ner. Det finns en väldigt stark mansdominans i väldigt många länder, säger Maria Edström.

Det nya mätverktyget, Gender Equality in the News Media Index (GEM-I), har tagits fram för att vara enkelt att använda och det kan appliceras på alla former av nyhetsmedier: tv, radio, tidningar och online.

– Väldigt många länder saknar jämförbar statistik om hur det ser ut i medierna. För att det ska bli så enkelt som möjligt föreslår vi att man tittar på fyra saker, säger Maria Edström och fortsätter:

– Att kvinnor finns med och blir intervjuade, att det finns kvinnliga reportrar, att kvinnor uttalar sig om ekonomi och politik och att kvinnor finns med som experter och företrädare. Genom att räkna på det här sättet kan man få fram ett index för att se om saker går framåt eller bakåt över tid.

Varför är det viktigt att kolla på jämställdhet i nyhetsbranschen?

– Det finns ju uttrycket "you can't be what you can't see". Om man aldrig eller sällan har med kvinnor i medierna kan man ju kanske glömma bort att de frågorna finns. Det är en viktig demokratifråga att olika människor kommer till tals i det utrymme som medierna utgör, säger Maria Edström.