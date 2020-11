Jobbstress förstärks under coronapandemin

– Stress och press i sig är inte skadligt utan det är ju skadligt om det blir under lång tid. Det ser vi inom vård och omsorg nu att möjligheterna till återhämtning har varit begränsade och det är något som också visar sig i de ärenden som vi får in till oss, säger Erna Zelmin-Ekenhem generaldirektör på Arbetsmiljöverket.



Kvinnor har i högre utsträckning än män arbeten med hög anspänning, det innebär mycket att göra samtidigt som individen har liten kontroll och inflytande över jobbet, något som kan leda till arbetsskador. Det här framkommer i rapporten Arbetsmiljön 2019 där 7 000 personer svarat på frågor om hur de upplever sin arbetsmiljö. Den gjordes i huvudsak före coronapandemin under hösten 2019 och våren 2020.



Tre av tio kvinnor upplever hög anspänning jämfört med två av tio män. Det handlar ofta om yrken där kontakt med människor är central – inom vård, omsorg och utbildning.

Andelen kvinnor som känner den här potentiellt skadliga stressen har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren. Nu minskade andelen visserligen från 32 till 28 procent men Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem säger att riskerna ökar med corona.



– De här olika arbetsmiljöproblemen har förstärkts under den här tiden, tyvärr.



Enligt arbetsmiljöundersökningen tycker de allra flesta att de har ett intressant och stimulerande jobb men drygt sex av tio menar att de har alldeles för mycket att göra. Anställda på grund- och gymnasieskolor upplever störst problem med hög arbetsbelastning.



– Det här visar också vikten av att man på arbetsplatserna tar det här på allvar. Och att arbetsgivarna arbetar väldigt nogsamt och systematiskt med sina skyddsombud och arbetstagare och ser hur de ska ta sig framåt i arbetsmiljöarbetet, så att de här siffrorna går ned, säger Erna Zelmin-Ekenhem.