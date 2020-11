Missa inte Vera Frisén!

Titel: What Happens When Nothing Happens

Konstnär: August Eriksson

Vad händer när ingenting händer? Det känns som en relevant fråga, just nu. I den här boken ställs den av August Eriksson, en konstnär som specialiserat sig på att gå - långt, och länge - och fotografera det han ser.

I två tidigare böcker har han följt pilgrimsleder i Japan, och det finns definitivt ett andligt sökande även i den här boken. Men motivet är mindre exotiskt: 66 bilder av Stockholm på natten. Gatorna är stilla och alldeles folktomma, men det är ljust som mitt på dagen. Det är alltså sommar.

Motiven och platserna skiftar men kompositionen följer en grundprincip: gatan öppnar sig mot betraktaren, längst ned, och leder vidare in i bilden - för att lösas upp i en avlägsen flyktpunkt.

Vi blir inbjudna i öppna, lugna rum där ingenting händer. Där själva tiden faktiskt verkar ha upphört: bilderna är tagna under tre års tid men kunde i princip vara fotade samma natt.

Så vad är det då som händer när ingenting händer?

I mig vaknar en särskild sorts frihetskänsla som jag förknippar med just ljusa sommarnätter. En känsla av att befinna sig utanför tiden.

Eriksson öppnar ett fönster mot det rummet, en påminnelse om att det finns - och kommer tillbaka. En stor tröst, när vi nu går in i det mörker vi har framför oss, i flera avseenden.

(Lyssna på samtalet i länken ovan för mer om August Erikssons bok)

Titel: Air

Konstnär: Vera Frisén

Plats: Sotheby's Stockholm.

Curator: Ebba de Faire

Pågår: t.o.m den 29 november

Vera Frisén levde mellan 1910 och 1990 och målade inte Stockholmsmotiv utan - främst - västerbottniska myrar och andra landskap i de trakterna. Om du inte hört talas om henne är det inte alls konstigt. Detta är den andra utställningen jag ser med hennes konst - den förra var i Umeå för cirka 20 år sen.

Det finns sannolikt flera orsaker till detta, men ett skäl är att Vera Frisén inte tyckte om att ställa ut. Därför blev hon aldrig det stora namn hon förutspåddes att bli när hon gjorde sin första separatutställning: 1941 på galleri Färg och Form i Stockholm; ett vid tiden tongivande galleri där bland andra X:et och Bror Hjorth ställde ut. "Så lyriskt förandligat har Norrland näppeligen förut penetrerats i vår konst" skrev en kritiker då.

Den aktuella utställningen har fått titeln "Air", som i luft. Och något som kännetecknar Friséns landskapsmålningar är den påtagliga atmosfären i dem - känslan av luft och ljus, och gärna just det speciella ljus som man kan uppleva i Västerbotten under den ljusa årstiden, vår och försommar inte minst. Hon är enastående på att fånga det.

Och det är där fokus ligger, medan landskapens mer handfasta beståndsdelar - skogen, de enstaka visthusbodarna - behandlas med en mycket lätt hand.

Vera Frisén fick Tuberkulos redan som ung och drogs sedan med lungproblem hela livet, och det curatorn Ebba de Faire antyder med den här titeln, Air, är att det till någon del kanske kan förklara hennes upptagenhet av det här atmosfäriska, att det var en slags längtan hon uttryckte. En rörande ingång till bilderna.

Utställningen innehåller några porträtt också, bland annat på väninnan Ann-Marie Rundlöf, en av allt att döma melankoliskt lagd kvinna som vi kan se i olika åldrar här. De är fina men kanske inte lika tidlösa som landskapen. Både den dämpade färgskalan och det avskalade formspråket doftar starkt av 1950-tal.

Tre självporträtt sticker ut: två teckningar av en ung och väldigt vacker Vera Frisén med intensiv blick, och en senare olja som är mer i den där 1950-talsstilen men ganska egenartad då motivet bara upptar bildens nedre, högra hörn. Resten av bildytan upptas av väggen och en dörrkarm bakom henne.

Luft, om man så vill.

Vera Frisén har kallats för en svensk Helene Schjerfbeck, och inte utan anledning. Missa inte den här chansen att se hennes måleri - det kan dröja 20 år till nästa gång.