Vidunder och barock i årets julkalender

Berättelsen utspelar sig i en fiktiv 1600-tals miljö handlar om två hertigfamiljer som bråkar, båda vill vara bäst på allting och den här gången handlar det om en maträtt.



– Och för att göra den här maträtten som de tävlar om behöver de speciella ingredienser från olika vidunder och då blir då jag, Amund, utskickad på äventyr för att hitta de här ingredienserna, säger Mio Ollinen, som spelar en av huvudrollsinnehavarna, kökspojken Amund.



Tillsammans med hertigdottern Ottilia, som spelas av Frida Mankert, tar de sig an uppgiften och ger sig ut i de mörka skogarna.



Tonsättaren Frida Johansson har skrivit musiken och hon berättar att hon tyckte det var spännande att utforska och försöka hitta barockens kärna och för henne började det med lyssnandet på Vivaldi.



– Sedan hittade jag en ackordföljd som jag kände var ganska tidstypisk barock men ändå också kändes ganska modern och gjorde en melodi på piano. Det kändes som att i barocken får man en chans att vara lite överdådig och pompös på något vis så jag fläskade på med trumpeter och cello och cembalo och röster. Så själva huvudtemat, som var det första jag skrev, blev ganska stort, säger Frida Johansson, tonsättare.



Förutom de tidstypiska instrumenten och inslagen jobbade hon också en del med kontraster, och använder sig både av moderna syntar och juliga klockor.



– Berättelsen är ganska kontrastrik. Det är två olika världar, dels utspelar det sig i ett slott, dels i en läskig skog och att det fölls sig ganska naturligt att musiken också kunde få vara ganska olika i de olika världarna. Sen antar jag att det blir en röd tråd eftersom det ändå är jag som gjort musiken och finns väl en kärna i det som ändå håller ihop det.



Hur är det att se det växa fram?



– Det är väldigt spännande, det är som att man först går in i en värld som är lite okänd. Jag hade ju ganska mycket frihet att skapa den ljudvärld jag ville och då är det spännande själv att följa den processen, att se den världen växa fram och att det läggs olika instrument på varandra och plötsligt finns det nya rum att gå in i, på något vis, säger hon.



Enligt Frida Johansson har barockmusiken flera sidor och kan vara allt från struttig och överdådig till mera mörk och dyster. För Mio Ollinens del blev barockmusiken en nygammal upptäckt.



– Jag kanske inte har så stor relation till barockmusiken, men jag går på en musikskola och där har vi jobbat med den, så vi har lyssnat på det och haft uppgifter om den. Men nu när jag lyssnat på julkalendern skulle jag säga att jag verkligen gillar musiken, den är väldigt bra.



Julkalendern kan ni höra varje dag klockan 06.00 fram till 24 december, i P4, i appen Sveriges Radio Play och i barnradion.