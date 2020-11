Nu kan du rösta på årets lokalartist

Fram till och med fredag den 4 december klockan 12:15 kan du vara med och rösta fram Årets lokalartist.

Årets upplaga av P4 Örebros Årets lokalartist har genererat fyra fina finalister som hoppas att få just din röst.

1. Lina Bladh med låten "From the inside"

Så röstar du på Lina: Ring 099 321 01

2. Jon E. B. Jonsson med låten "Livets liv"

Så röstar du på Jon: Ring 099 321 02

3. Jessica Bäckman med låten "I cant make you love me"

Så röstar du på Jessica: Ring 099 321 03

4. Linnéa Sandahl med låten "Your song" (Cover av Elton John)

Så röstar du på Linnéa: Ring 099 321 04

Så här fungerar omröstningen

Samtalet kostar 9.90 kronor.

Du kan rösta max 10 gånger per dygn.

8.50 kronor går till Musikhjälpen.

Vinnaren avslöjas den 4 december!

Det här vinner Årets lokalartist

Den som vinner kommer dessutom få göra minst en direktsänd konsert från musikstudion här i P4 Örebro. Under konserten kommer du ha en publik på mellan 20-30 000 personer.

Hör alla låtar här nere!