Svensk film om kontroversiell polack

"You're gonna burn your bridge with the Catholic church forever. Father, I very much hope so!"



– Det sätt han var känd på i Polen överraskade mig. Var man än var blev han stoppad och folk ville ha autografer. En metalmusiker i Sverige, även om de är tio gånger så stora som honom så tar inte allmänheten upp det, de vet inte vem det är, just för att det är metal. Men han blev stoppad hela tiden.

Adam Darski är internationellt känd som Nergal, frontfigur i Behemoth, ett tongivande band inom extrem hårdrock. Claudio Marino, filmare och musikvideomakare från Linköping, har under tre år träffat den polska kändisen för att spegla hans två sidor – avfällingen Adam och hädaren Nergal.



– Hans utträde ur kyrkan representerar ganska mycket av hans person. Samtidig som det finns någon form av dualitet som är väldigt tydlig inom honom, där man kan skijla på Adam och Nergal, säger Claudio Marino.

– Vi är jämngamla han och jag , och har vuxit upp under totalt olika omständigheter, trots att det är så nära, två timmar bort. Han är uppvuxen bakom muren, att se hur det förändrade landet när muren föll, hur det öppnade upp sig och de fick en demokrati, och framför allt vad som hänt på sistone.

Utöver uppväxten och Polen under kommunistregimen fokuserar filmen på cancerdiagnosen i leukemi ... och förstås religion. Nergal har flera gånger åtalats (men aldrig fällts) enligt den polska lagparagrafen 196 som handlar om att smäda och förolämpa andras religiositet.

– Jag mötte motstånd flera gånger under jobbet. Nu senast när vi skulle hitta folk som skulle hjläpa till att översätta, Det var fyra personer som tackade nej när de hörde vem det rörde sig om. Och det är folk i min ålder som är inne på metal.

Claudio Marinos film "Adam the apostate – Nergal the heretic" hade digital internationell premiär på Vimeo den 27 november. Den finns också på dvd och vhs.