Kan vara lika mycket smitta nu som i mars

Fakta: Genomgång av smittspridningen

Vetenskapsradion har gått igenom antalet personer som läggs in på intensivvårdsavdelning, IVA. Det ses som en bättre indikation på hur stor smittspridningen är. Men i genomgången har man tagit hänsyn till ny statistik från Socialstyrelsen som visar att risken att läggas in på IVA har halverats sedan i våras. Därmed har antalet IVA-inläggningarna nu dubblerats för att kunna jämföras med vårens siffror och då hamnar man på samma nivå som i slutet av mars. Även antalet dödsfall per dag är ungefär lika många nu som då. Därmed kan smittspridningen alltså vara lika hög nu som i slutet på mars.

Läs mer