Lucka 2: Den stora streaming-guiden

Ni ska få listor med filmtips här, men först en genomgång av de större svenska strömningstjänsterna och några av de globala som finns i många hem.

Vill man titta på film gratis så har många bibliotek filmer att strömma. Störst är tjänsten Cineasterna som finns i drygt 190 kommuner i landet. På den tjänsten finns just nu ca 3000 filmer. Cineasterna startades på Vaggeryds bibliotek 2017 och 90 procent av de bibliotek erbjuder streaming-lån har anslutit sig till Cineasterna.

Viddla är en gratistjänst som en del andra bibliotek valt och som Bibliotekstjänst står bakom. På Viddlas hemsida finns ett stort utbud film att välja bland, cirka 1700 filmer. Stockholms Stadsbibliotek som är anslutna till Viddla har dock ett mindre utbud, men de är ett undantag.

Lånekort behövs för att utnyttja bibliotekens lånetjänster. Det finns begränsningar för hur många filmer man kan se per månad, men en del bibliotek har utökat antalet lån nu under corona-tider.

Viddla startade också 2017 så det är ganska nya lånetjänster, ifall ni inte hört talas om dem.

Gratis är också SVT Play som har ett litet men sevärt utbud med spelfilm, som förändras kontinuerligt. När det gäller dokumentärfilm har SVT Play ett riktigt bra utbud och de filmerna ligger ofta kvar betydligt längre.

Två svenska tjänster som tar betalt per film är SF Anytime och TriArtPlay. Både med ett stort utbud. Ska man beskriva dem så är SF Anytime som ett besök på en stor Filmstad, TriArtPlay som ett besök på en filmfestival med utbud från många länder.

En svensk tjänst som tar betalt per månad är Draken Film som växt från ett ganska smalt utbud till en lång lista kvalitetsfilm.

Tjänster som tar betalt per månad och som jag också ger filmtips från är Netflix, HBO Nordic, Viaplay, C More, Disney + och Amazon Prime.

10 tips från Cineasternas utbud:

Moonlight - Oscarsvinnaren med svart manlig kärlek och vänskap i en tuff miljö.

A guide to recognizing your saints - Shia LeBeouf, Robert Downey Jr och Channing Tatum i italienska Queens-kvarter med ungdomsgäng och oförstående föräldrar.

And then we danced - en växa-upp-skildring, en hitta-sig-själv-historia som har samma originalitet som "Sameblod" och "Låt den rätte komma in".

Kvinnan från Brest - fransk läkemedelsthriller med en magnifik Sidse Babett Knudsen i huvudrollen.

Den röda lyktan - kinesiskt storslaget mästerverk av Zhang Yimou, finns inte på betaltjänsterna.

Eldflugornas grav - gripande och välgjord animerad film om två ensamma barn i krigets Japan, vuxentecknat.

The Nile Hilton Incident - Guldbaggevinnaren med Fares Fares som kriminalare i ett korrupt och hotfullt Kairo.

Demonernas port - Akira Kurosawa, den japanske mästerregissören låter här fyra män berätta samma kriminalhistoria. Med helt olika syn på saken.

Charter- en obekvämt bra historia av Sameblods-regissören Amanda Kernell. Sveriges Oscarsbidrag för 2020.

En fantastisk kvinna - chilensk film om transkvinnan som sörjer sin älskade men stängs ute av hans familj.

10 tips från Viddla (på de bibliotek som har hela utbudet):

Girlhood - black girlpower om Marieme som försöker bryta upp med hjälp av sin tre tuffare kompisar i en parisisk förort.

Palo Alto - Gia Coppola har regisserat James Francos noveller om att vara ung, vilsen och vilja mycket mer. Och bo i sömniga Palo Alto.

Kapernaum - Beirut och en liten pojke som slängs ut på gatan av sin familj. Berörande och märkligt bra barnskådespel.

Sorry we missed you - Ken Loach pricksäkra skildring av familjen som frestas hårt av skulder, jobbstress och en strulig tonårsson.

Rocky - den första filmen är bra, om mannen som mot alla odds slår sig uppåt.

Leto - ryskt uppror och västerländska musikcovers i en annorlunda och uppfriskande revoltfilm.

The miseducation of Cameron Post - homosexuell tonårstjej skickas på avprogrammeringsläger, men ger fingret upp.

Till min dotter - 2020 års bästa dokumentär, där vi får följa kampen för överlevnad inne i Aleppo i dagboksform.

Förolämpningen - ett tjafs på gatan i Beirut eskalerar när ingen vill framföra en ursäkt. Vardagstät och skådespelarbra.

Gordon & Paddy - en av många bra barnfilmer på Viddla.

10 tips från SVT Play just nu:

Diego Maradona - stark dokumentär om Maradonas tid i Neapal, där han avgudades men hamnade snett. Inte bara för fotbollsfans.

Utöya 22 juli - spelfilm skildrad i "realtid" från en av tonåringarnas ögon. Av Erik Poppe som nu filmatiserar en ny Utvandrarna.

Rekonstruktion Utöya - dokumentär rekonstruktion av hur det gick till. Fyra ungdomar som var där får med andra norska tonåringar spela upp händelserna.

Mannen från Mallorca - Bo Widerberg från Leif G W Perssons bok, Grisfesten. Med bland andra Sven Wollter och Tomas von Brömssen spelar poliser.

Scheme Birds - I Motherwell, med våld och droger som vardag får vi följa Gemma, en ung och kaxig tjej som tar för sig. Välberättad dokumentär.

Honungslandet - om en makedonisk kvinna på landsbygden som tar hand om sin mamma och de vilda binas honung. Sevärd hyllad dokumentär.

438 dagar - Skenavrättningar och storpolitik, journalistik och vänskap. Mycket samsas i verklighetsdramat som skildrar Schibbye och Persson i etiopiskt fängelse.

I called him Morgan - Snö över Manhattan, svartvita bilder, jazz, kärlek och ett tragiskt slut på kärleken. Kasper Collin ger Lee Morgans historia.

Trumbo - Trumbo är en tidsfärgad effektivt, flyhänt berättad historia, om mäster-manus-författaren som jagades i 50-talets USA av kommunistjägarna.

Marianne & Leonard - dokumentär som skildrar kärleken mellan norska Marianne Ihlen och Leonard Cohen, mest från deras tid på grekiska ön Hydra.

10 tips från TriArtPlays utbud:

Parasit - TriArt var först ut med Bong Joon Hos hyllade Oscarsvinnare. Drama, skräck, satir. 2019 års bästa film.

Barn - Att se filmen är som att sitta i en kyrka och se de som utspelar sig. Man får reflektera och tolka själv, säger svenske skådespelaren Adam Pålsson.

Babyteeth - har en egen ton, lite torr humor, bra skådespel och både tårar och skratt i berättelsen om cancersjuka Milla som träffar missbrukaren Moses.

Här har du ditt liv - Jan Troells vackra och starka epos från 60-talet, en av de bästa svenska filmerna som gjorts.

Shoplifters - den varma, japanska udda-familje-skildringen. Såg den tre gånger på bio.

Spindelkvinnans kyss - brasiliansk fängelse på 80-talet och två män i samma cell, en fin vänskap och drömmar. William Hurt levererar.

Återträffen - Anna Odells klassåterträffsfilm med mycket pinsam stämning och konflikter. Bra svensk film.

The Square och alla andra Ruben Östlund-filmerna finns hos TriArt. Gör din egen Ruben-festival.

Om det oändliga och de andra Roy Andersson-filmerna finns också här. Ge dig in i det bleka, stillsamt drastiska humoristiska.

Ash is purest white - kinesiskt gangsterdrama om ett par som under älskar och under tumult slits isär.

10 tips från Draken Film:

Bränd - sydkoreansk mäktigt växa-upp-triangel-drama för den som vill ha mer från det heta filmlandet.

Morvern Caller - Lynne Ramsay bygger upp något alldeles eget och öppningsscenen är magisk och otäck, Samatha Norton karismatisk i huvudrollen.

En ängel vid mitt bord - bygger på nya zeeländska Janet Frames självbiografiska trilogi, ett nobelprisvärt verk. Regi Jane Campion.

Orlando - Tilda Swinton i Virginia Wolfs roman som spänner över mer än 400 år. Könsöverskridande och vacker.

Stories we tell - Kanadensiska Sarah Polley berättar historien om sin familj, med värme, saknad och en tvist.

Porträtt av en kvinna i brand - Céline Sciammas vackra kostymfilm om två kvinnor, en konstnär och den motvilligt avporträtterade, och deras kärlek.

Mandarinodlaren - Välstämd krigsskildring från inbördeskrigets Georgien, 1992. Två estniska äldre män tar om två krigsskadade, en från var sida.

Dröm vidare - Rojda Sekersöz film om ung tjej som slits mellan gänget och att ställa upp för sin mamma, bästa nordiska film vid Göteborgs filmfestival 2017.

Leviatan - hårdkokt spritstinn rysk film som utspelar sig på en karg Kolahalvö.

Moon - Bowies son Duncan Jones har gjort en lågbudget om en rymdkoloni på månen. Bättre än de flesta påkostade rymdfilmerna.

10 tips från SF Anytime:

Dog day afternoon - Al Pacino i högform i denna drama-allvars-humor-70-talsfilm om en misslyckad bankkupp.

Knives out - skön blandning skådisar i denna uppdaterade "Agatha Christie"-deckare. Humor och blod.

Mannen på taket, Kvarteret Korpen - det finns mycket Bo Widerberg-godis här.

A perfectly normal family - Min pappa Marianne på danska, men mindre flams och yngre barn.

The secret life of Walter Mitty - en smart feelgoodfavorit. Med Ben Stiller som fotoredaktör på Life. Stillsam humor och äventyr och Bowie-cover.

Mid90s - vem vill inte hänga i Jonah Hills solrufsiga skateboardvärld i L.A

Fjärilen i glaskupan - om moderedaktören som drabbas av locked-in-syndrom och kommunicerar med blinkningar. Max von Sydow i fin biroll i franska filmen.

Little miss Sunshine - feelgood med allvar och ett finger åt alla så-ska-man-vara och skönhetsideal. Dansscenerna på slutet är underbara.

Låt den rätte komma in - växa-upp-skildring i vampyrbesökt Blackeberg. En av 2000-talets bästa svenska filmer.

Min pappa Toni Erdmann - annorlunda tysk vuxen-dotter-udda-pappa-relation med mycket avig humor.

10 tips från Netflix:

Gudfadern - trilogin som är maffiafilmernas topp. Marlon Brando, Robert DeNiro, Al Pacino och Coppola som regissör.

Dödspolare, Maffiabröder och The Irishman - gör ett Scorsese-maraton.

Sprited away, Det levande slotet, Min granne Totoro - på Netflix finns animerade Studio Ghibli-filmer för en hel festival.

Sameblod - en av 2000-talets bästa svenska filmer av bioaktuella Amanda Kernell.

The Usual Suspects - säger bara Keyser Söze... pusselkriminalarnas mästerverk

I´m thinking of ending things - Charlie Kaufman bakom berättelsen som kan vara en tillbakablick på ett förhållande, kanske hennes, kanske hans

Prisoners - Ännu en Jake Gyllenhaal, en nagelbitare när två barn kidnappas och spår saknas.

The trial of the Chicago 7 - protester och polisbrutalitet och allt slutar i en konservativ tondöv rättegång, där det ändå svänger

Roma - svartvit hyllning till regissören Cuaróns egen nannys livsresa i 70-talets kaotiska Mexiko.

Apocalypse now redux - långa versionen där Coppola ger en närmast psykedelisk tripp in i mörkrets hjärta i denna färgstarka krigsfilmsklassiker.

10 tips från HBO Nordic:



En profet - tät, fransk fängelsefilm. Om den unge Malik som hamnar mitt i konflikten mellan araberna och korsikanerna på insidan. Våldsam och bra.

Margin call - om en banks bolånebluff och ett dygn av döda eller dödas i de stora affärernas värld. Skådespelartryck.

A single man - L.A 1962. Colin Firth spelar George som sörjer sin älskade Jim. Vi följer honom under en dag då han ska bestämma sig för om det finns någon mening med livet. Bitterljuvt.

American Hustle - spänning och humor när två småfifflare hamnar mellan maffia och CIA. Underhållning med kul skådespelarval.

Kings Speech - Collin Firth spelar den stammande kungen Georg V. Oscarsregn över detta drama.

Dallas Buyers Club - Matthew MacConaughey som AIDS-sjuk Texascowboy i ett drama om de sjukas kamp för medicin på 80-talet.

Melancholia - Lars von Trier i ett storslaget undergångsdrama med bland andra Kirsten Dunst och Alexander Skarsgård.

Vågen - norsk katastroffilm där hela Geirangerdalen hotas av ett stort ras. Rafflande.

Leviathan - kärv miljö och hårda karaktärer i spritdränkt drama på Kolahalvön. Ryske Andrey Zvyagintsev som gjort mycket bra, har regisserat.

Spotlight - Oscarsbelönat murveldrama om när Boston Globe avslöjar pedofiler inom katolska kyrkan.

10 tips från Viaplay:



Eternal sunshine of the spotless mind - min nummer ett, fantasifullt om att radera kärlek och ångra sig, humor, drama och en cineastdröm

The Favourite - Lyxigt och kul kostymdrama är greken Yorgos Lanthimos triangeldrama i det engelska hovet.

Hjärter Dam - danskt drama där en kvinna går för långt och inleder ett sexuellt förhållande med sin styvson. Trine Dyrholm och Gustav Lindh i de ledande rollerna.

Lion - Om den lille indiske pojken som hoppar på ett tåg och hamnat på ett rått barnhem och sen i Australien hos fosterföräldrar

La La Land - Emma Stone fick en Oscar för rollen i musikalfilmen där vi får följa henne och Ryan Goslings jazzpianist genom kärlek, separation och artisteri.

Jojo Rabbit - får man skämta om Hitler? Ja, regissören Taika Waititi, med judisk-maorisk bakgrund vågar i alla fall ta ut svängarna.

The Deer hunter - vi får följa Robert DeNiros Mike Vronsky och hans kompisar före, under och efter krigstjänsten i Vietnam. Oscarstungt drama.

The Lighthouse - annorlunda mörkt och spritdränkt drama på en fyr-ö med Robert Pattinson och Willem Dafoe. Mustigt, kornigt och stormande (släpps 10 dec).

Honey Boy - Shia LeBeouf har skrivit om sin egen tuffa uppväxt och relationen till sin far, och spelar själv fadern i filmen.

Den skyldige - danska drama med en enda man och hans kamp för att rädda en kvinna via telefon, han är larmoperatör.

10 tips från C More:



En komikers uppväxt - Jonas Gardell flyttar boken En komikers uppväxt till idag och Rojda Sekersöz får filmens skådespelare att bränna till, inte minst Jakob Eklund.

Tjuvheder, Goliat - Peter Grönlund får den ibland bistra verkligheten att se verklig ut och närvarande. Han har också regisserat TV-serien Björnstad.

Mitt liv som hund - filmen som tog Lasse Hallström till Hoolywood, om unge Ingemar som växer upp i 50-talets slut. För hela familjen.

Mission Impossible - hela filmserien där Tom Cruise får leva ut alla sina actiondrömmar.

Astrid Lindgren-filmerna - för er som vill se Pippi, Emil och Madicken på film igen, eller kanske för allra första gången.

Harry Potter - hela serien finns här för den som vill ge sig i trollkarlarnas magiska unviersum.

Zodiac - David Finchers tryckande thriller om Zodiac-mördaren som gäckade polisen i San Fransisco på 60-70-talet med mord och kryotiska meddelanden.

Blinded by the light - feelgood om pakistanske killen som känner sig utanför i 80-talets England, men hämtar kraft hos Bruce.

Bang Bang Orangutang - danske Simon Staho låter Mikael Persbrandt spela affärsman som har allt och förlorar allt. Annorlunda för den som söker bra sånt.

A star is born - Bradley Cooper och Lady Gaga i film om kärlek och country och sorg. Med hitlåtsduetten Shallow.

10 tips från Disney +

Djungelboken - den tecknade från 1967, känn svänget från jazzmusikerna, röstskådespelarnas tajming och de ypperligt tecknade figurerna. Bäst combo.

Edward Scissorhands - Johnny Depps bästa roll. Berörande monstersaga om den ensamma i slottet med saxar till händer.

Frankenweenie - Ännu en monstersaga från Tim Burton. Om pojken som återupplivar sin älskade hund. Finaste fulsöta hunden och känslor.

The nightmare before christmas - okej, ännu en Tim Burton men han är mästare på de här snäll-läskiga berörande sagorna som man kan se många gånger.

Coco - Miguel vill bli musiker men släkten förbjuder, så på de dödas dag i Mexiko möter han sin förfader som var musiker. Pixar sätt att göra en Tim Burton.

Black Panther - Finns mycket Marvel att hämta här, men inte min genre. Det här är dock en historia som är mer än superhjältar och skurkar.

Star Wars - här finns hela serien, men för ett icke-fans är det första filmen från 1977 som är mest imponerande, med tanke på när den gjordes. Numera omdöpt till Star Wars: Episode IV – A New Hope.

Lejonkungen - den tecknade förstås från -94, den handritat animerade film som spelat in mest och tog upp Disney på banan igen.

Hitta Nemo - Pixarklassiker från 2003 om den lilla clownfisken som fångas av en sportfiskare, hamnar i ett akvarium och längtar efter sina föräldrar. Men så...

Queen of Katwe - Det finns inte så många filmer som inte hör till ett fack, som Marvel, Star Wars, Pixar osv hos Disney. Den här är lite udda dock, om en svart fattig afrikansk tjej som visar sig vara ett schacksnille. Kom 2016.

Amazon Prime:

Beautiful Boy - Filmen bygger på två böcker av far och son, mitt i en värld styrd av missbruk. Och dom är fint hopvävda, med Steve Carell och Timothée Chalamet som far och son.

Suburra - här finns filmen om det hårda maffialivet i Neapel.

Train to Busan - zombies på tåg, sydkoreanskt och det funkar riktigt bra. Skräck och fart.

Boyhood - regissören Richard Linklater följde mellan åren 2002 och 2013 barnen Ellar Coltrane och Lorelei Linklater, som pappa o mamma i filmen ser vi Ethan Hawke och Patricia Arquette. Spelfilm inspirerad av verklig uppväxt.

Fight Club - Brad Pitt i kultfilmen med uppgjorda slagsmål och personlighetsstörningar.

Changeling - Angelina Jolie i en riktigt bra film om en pojkes försvinnande i 20-taets USA och hans mammas letande och omgivningens oförståelse. Grymt.

Rango - tecknat om kameleonten som hamnar i en westernstad där han blir sheriff, inte en lätt uppgift. Oscarsvinnare med Depps röst i original.

No country for old man - Bröderna Coen blandar svart humor med våld. Javier Bardem skrämmer både med sin frisyr och med sina blodiga händer.

Wonderstruck - Två döva barn från olika tider möts i Todd Haynes filmbygge. Svartvitt i ett tidsplan, färg i det andra. Haynes som gjort den annorlunda Dylan-filmen I´m not there.

Det finns fler strömningstjänster än dessa, och många av filmerna som tipsas om på en tjänst kan också hittas hos någon av de andra. Parasit är en film som dyker upp på många tjänster, liksom Porträtt av en kvinna i brand.

Hoppas att den här genomgången ändå gläder några. Ni får gärna höra av er med synpunkter och frågor på min mailadress.