Första offentliga sammankomsten på 249 år

– Vi har aldrig haft några hemliga sammankomster eller så men akademien har varit Stockholmstrakten, fast det finns ett nationellt ansvar, och det gör att många av våra ledamöter har haft problem att ta sig till våra sammankomster. Nu går vi in i en digital tid där man faktiskt kan medverka och rösta och så vidare med digitala verktyg, och vi befinner oss där nu och har tränat under hela året, som alla andra, på att vara digitala, så det känns både självklart och naturligt, berättar ständige sekreteraren, Fredrik Wetterqvist, berättade för Kulturnytt, tömmarna innan evenemanget.



Under måndagskvällen livesändes musik, hölls tal och delades utmärkelser ut. Bland annat interpretpriset och jazzpriset, där årets pristagare var trumpetaren Håkan Hardenberger och klarinettisten Christer Bothén.

Hur ser du tillbaka på det gångna året?



– Vi har haft ett väldigt intensivt arbetsår och har inte behövt permittera någon av våra medarbetare. Det klart att det har varit otroligt bekymmersamt, vi har försökt satsa all vår kraft för att dels göra tillgängligt mer pengar för att kunna dela ut under det här året när så många musiker och musikstuderande har haft det svårt och vi har naturligtvis lagt ner vådligt mycket tid på att påverka politiken och medverka till att få så bra beslut som möjligt och där är ju ingen av oss i mål så att säga. Det är ju ett arbete som måste fortsätta så länge pandemin gör att restriktionerna begränsar möjligheterna att ha öppet för konserthus och teatrar och allt vad det är.



Enligt Fredrik Wetterqvist har KMA hittills i år delat ut mer pengar än tidigare år och över 400 personer har fått ta emot stipendier av olika slag.



Och om du blickar framåt, mot 2021, vad är det för känsla du har då?

– Jag känner mig som den obotlige optimisten, måste jag säga. En enorm tillförsikt och jätteladdad inför ett mycket bättre år än 2020. Nu är det ju så att operascener och konserthus ju redan har aviserat att de får skjuta upp premiärer och så där ett antal månader och det är ju väldigt bekymmersamt, men jag är optimistisk att året som helhet kommer bli bättre när vaccinationsprogram och annat kommer igång så att vi får ordning på det här landet igen på alla sätt, säger Fredrik Wetterqvist.



Är det något du vill skicka med dig till politikerna att ta med sig in i 2021?



– Ja, låt 2021 bli möjligheternas år och inte begränsningarnas.