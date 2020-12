Helg hela veckan i musik- och poddlyssnandet under pandemiåret

En barnlåt – Babblarnas vaggvisa av Anneli Tisell, Hasse Sjölander och Johan Rask – har för första gången hittat in på listan över mest spelade låtar när Spotify summerar året. Vårt lyssnande har präglats av hemmatillvaron med familjen pandemiåret 2020, med mer barnmusik och avkopplande och nostalgisk musik. Så som vi brukar lyssna på helgerna, säger Iman Hazheer, musikredaktör på Spotify.



Bland poddlyssningen ligger P3 dokumentär och Sommar & Vinter i P1 i topp men ämnen som USA-valet och Black lives matter-rörelsen är starka och även om pandemin också fått oss att vilja skratta till humorpoddar, har viljan att veta mer också präglat vårt lyssnande, berättar Paulo Saka, podcastexpert och redaktör på Spotify.

Topp 10 mest spelade artister i Sverige under 2020:

1. Dree Low

2. Victor Leksell

3. Einár

4. The Weeknd

5. Yasin

6. Hov1

7. Kygo

8. Avicii

9. Miss Li

10. Molly Sandén

Topp 10 mest spelade kvinnliga artister i Sverige under 2020:

1. Miss Li

2. Molly Sandén

3. Veronica Maggio

4. Billie Eilish

5. Miriam Bryant

6. Astrid Lindgren

7. Laleh

8. Ariana Grande

9. Ava Max

10. Zara Larsson

Topp 10 mest spelade låtarna i Sverige under 2020:

1. “Svag” av Victor Leksell

2. “Blinding Lights” av The Weeknd

3. “Komplicerad” av Miss Li

4. “Lev nu dö sen” av Miss Li

5. “Babblarnas vaggvisa” av Babblarna

6. “Dance Monkey” av Tones And I

7. “En säng av rosor” av Darin

8. “Roses - Imanbek Remix” av SAINt JHN

9. “ROCKSTAR” av DaBaby featuring Roddy Ricch

10. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” av Jason Derulo and Jawsh 685

Topp 10 mest spelade albumen i Sverige under 2020:

1. Fånga mig när jag faller, Victor Leksell

2. After Hours, The Weeknd

3. 98.01.11, Yasin

4. FLAWLESS 2, Dree Low

5. Shoot For The Stars Aim For The Moon, Pop Smoke

6. Divinely Uninspired To A Hellish Extent, Lewis Capaldi

7. Golden Hour, Kygo

8. FLAWLESS, Dree Low

9. Fine Line, Harry Styles

10. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, Billie Eilish

Topp 10 mest populära poddarna i Sverige under 2020:

1. P3 Dokumentär

2. Sommar & Vinter i P1

3. Dagens brott

4. Rättegångspodden

5. Sekter

6. Mellan Himmel och Jord

7. SWEET BUT PSYCHO

8. Framgångspodden

9. Mytologier

10. Gynning & Berg - Hittar sig själva

Topp 5 mest spelade artister globalt under 2020:

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

Topp 5 mest spelade kvinnliga artister globalt under 2020:

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Topp 5 mest spelade låtarna globalt under 2020:

1. “Blinding Lights” av The Weeknd

2. “Dance Monkey” av Tones and I

3. “The Box” av Roddy Ricch

4. “Roses - Imanbek Remix” av Imanbek and SAINt JHN

5. “Don’t Start Now” av Dua Lipa

Topp 5 mest spelade albumen globalt under 2020:

1. YHLQMDLG, Bad Bunny

2. After Hours, The Weeknd

3. Hollywood’s Bleeding, Post Malone

4. Fine Line, Harry Styles

5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Topp 5 mest populära poddarna globalt under 2020:

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy