Migrationsverket utnyttjas av ukrainsk jobbagentur

Ekot kan idag berätta om den ukrainska jobbagenturen Pelekh som förmedlar jobb i Sverige och erbjuder sina kunder en falsk asylberättelse.

Migrationsverket känner till Pelekhs sätt att arbeta men menar att man inte har mandat att göra något åt det. Så här lät det när Ekot ringde upp företaget och låtsades söka jobb i Sverige.

– Advokaten ger er en historia som ni måste berätta för Migrationsverket. Med 99,9 procent säkerhet får ni inte asyl men under tiden ert ärende utreds får ni rätt att arbeta, det är så det går till, säger kvinnan.

– Du bor gratis och får tre mål mat om dagen och ett litet ekonomiskt bidrag av Sverige, säger kvinnan vidare.

Ekot har intervjuat flera personer som rest till Sverige med Pelekh och samtliga har skjutsats till Migrationsverkets ankomstboende vid Telefonplan i södra Stockholm där dom uppmanats att gå in och söka asyl.

I Pelekhs skriftliga kontrakt som Ekot tagit del av är det bilder från rum på just det här boendet som visa hur man bor under asylprocessen i Sverige. Och när Ekot begär ut statistik från Migrationsverket visar det sig att nästan varannan person som sökte asyl på det här boendet under 2019 kom från Ukraina.

Asylsökande har sökt upp Migrationsverket och berättat om Pelekh Agency vilket lett till att Migrationsverket gjort en polisanmälan men förundersökningen är nedlagd och något mer kan Migrationsverket inte göra enligt Lisa Hultin Knutas som är nationell samordnare mot människohandel på Migrationsverket.

– Migrationsverket är inte en brottsutredande myndighet. Och vi har varken mandat eller uppdrag från regeringen att utreda brott. Sen så är det viktigt att komma ihåg att det är en rättighet att söka asyl och det får man göra.

– Men det framgår ju att ni på Migrationsverket blir lurade här. Menar du att ni inte kan göra något åt det?

– Ja, alltså det vi gör både när vi sett de här bilderna och hört berättelserna det är ju att vi har fattat misstanke om att det är organiserade resor och det är därför vi har polisanmält till polismyndigheten.

Ekot ringer till Pelekhs kontor i Ukraina.

– Det är jag som är verkställande direktör säger Ljudmilla Khrastko som säger att hon kan svara på alla frågor men när hon förstår att vi ringer från Sveriges Radio lägger hon på luren.