Veckans ord: Trollkarlshatt

Jag försökte verkligen hjälpa min dotter med teknikläxan. Vi skulle rita ett redskapsskjul i skala 1:25. Sammanbitet förklarade jag igen: "Det är en förminskad bild av verkligheten. Fyrtio millimeter är en meter."

"En meter är väl en jävla meter" blev det mogna svaret, som nog även magistern fått. "Fake news!" hördes till sist triumferande inifrån tonårsrummet.

Stackars, stackars majjar, tänkte jag en sekund, barn fattar verkligen ingenting.

Sen försjönk jag i en liten artikel.

Det var en ganska kort artikel. Om skolan. Skolor. Vissa skolor. I Svenska Dagbladet.

Jag läste den ett par gånger. Och det blev helt stilla och blått omkring mig.

Den handlade på ett anspråkslöst sätt om att flera olika skolkoncerner nu marknadsför sig med ordning och reda, och till exempel lockar elevföräldrar med studiero, kläd- och uppförandekoder.

Inga konstigheter, varför inte? Om en piké skulle visa sig lugna min kära, vilda fjortis skulle den på varje dag.

Låtsasvapensköldar och lagerliknande kransar har också blivit populära i skolföretagsloggor och har konkurrerat ut stiliserade barnteckningar. Inte heller någon chock. Starka, mytiska symboler för urgammal kunskap och tradition passar varje kaotisk samtid.



Men sedan kom meningen från en av de skolforskare som analyserar denna nya utbildningssäljtrend: "Nu dras fler aktörer åt det traditionella. Det finns ett romantiskt skimmer kring Hogwarts."

Hogwarts?

"En koncern har infört ett så kallat 'house'-system där eleven tillhör en speciell grupp under hela sin skolgång, precis som i berättelsen om Harry Potters skola"



Jag vet. Att just nu, just här, uppmuntras blandning av fiktion och verklighet. Vi gillar att förstå och tolka vår kultur så, vi tycker om autofiktionen, nästan-som-verkligheten -reklamen, tv-serie-samhällsanalysen, text- och teorikonstverken, true crime, underhållningsnyheterna, Hollywoodidentifikationen, dokusåpemiddagarna, den sprakande, levande "gör-det-själv-journalistiken", de tredimensionella tv-spelsvärldarna och den subjektiva debattkonsten.

Det är en fantasifull tid kan man säga, öppen för valfria vanföreställningar och "skrivet liv"

En meter är en meter

Det blev ändå blått.

För sina "houses" på Hogwarts – Gryffindor Slytherin, Ravenclaw och Huffelpuff – väljer man inte själv.

Det gör ju en talande hatt.

Hatten viskar till eleven att denne djupast präglas av antingen mod, maktlystnad, intelligens, eller är lojal och gladlynt. Sen får du ditt "house".

Det där styrelsemötet i sagda skolkoncern som skissade fram målbilden, det blir allt blåare runt mig. Flytande, osäkert. Hur var det? Kunde hatten prata? Eller kommunicerade den telepatiskt? Jag minns inte just den delen av sagan. I filmen hade den mun. Och tavlorna drack te. Och en trollkarl var rektor. Det minns jag...

"Älskling!" hör jag mig själv ropa in i till ungen. "Du har rätt! En meter är en meter! En meter är fortfarande en meter."

Glöm aldrig det.