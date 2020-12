Kulturredaktionen: Det här är årets bästa tv-serier

1. I May Destroy You (HBO Nordic)

Michaela Coel tar plats som en av tv-världens starkaste kreatörer med serien som hon både skapat och spelar huvudrollen i. ”I May Destroy You” blandar genrer, perspektiv och uttryck i en intrig som kretsar kring ett sexuellt övergrepp. Årets bästa tv-serie.

2. Normal People/Normala människor (SVT/HBO Nordic)

Brittisk dramaserie baserad på Sally Rooneys roman med samma namn, om den bitterljuva kärlekshistorien mellan Connell och Marianne som växer upp i olika samhällsklasser i samma småstad och följer varandra in i vuxenlivet. (Har tagits ned från SVT Play men har premiär på HBO Nordic 27 december)

3. Kalifat (SVT / Netflix)

Svensk dramathriller om ungdomar som radikaliseras och reser till Syrien för att strida med IS. Och parallellt – Säpos jakt på personerna som planerar ett terrordåd i Sverige. Spännande, gripande och djärvt.

4. Falsk identitet, säsong 5 (SVT Play)

Falsk identitet håller oss fortfarande på helspänn, ända in i femte säsongen. Den tokhyllade franska serien följer agenterna inom den hemligaste avdelningen inom den franska underrättelsetjänsten (samtliga fem säsonger finns tillgängliga på SVT Play).

5. Utredningen (SVT Play)

Dansk serie om den mödosamma utredningen av mordet på den svenska journalisten Kim Wall. Genom att fokusera på arbetet lyckas serien undvika mördarens perspektiv, vilket gör den än mer spännande.

6. We are who we are (HBO)

Italienska filmregissören Luca Guadagnino tv-seriedebuterar med en berättelse om ett gäng ungdomar på en amerikansk militäranläggning i Italien. Den tar upp teman som identitet och sexualitet, allt ackompanjerat av ett trendigt soudtrack.

7. The Great (HBO Nordic)

Så här rolig har upplysningstiden aldrig varit. Medvetet historiskt fel, välspelat och smart om hur Katarina den stora mot alla odds blev en upplyst despot och en kraft för förändring i Ryssland.

8. Jakten på en mördare (SVT)

Mikael Marcimain skapar en krypande obehagskänsla i välgjorda Jakten på en mördare, en true crime-serie om händelserna kring Helén-mordet i Hörby. Anders Beckman och Lotten Roos gestaltar den grå polisvardagen på ett socialrealistiskt nedtonad sätt, omgivna av nogsamt återskapade depressiva svenska 80- och 90-talsmiljöer.

9. Unorthodox (Netflix)

Miniserie om en ung kvinna som flyr från sin judisk ortodoxa familj i New York. Långsamt vecklas hennes stängda värld upp genom tillbakablickar och vi får uppleva en sällan gestaltad subkultur. Serien som fick alla att börja googla efter chassidiska huvudbonader.

10. The Queen’s Gambit (Netflix)

Serien som gav schackspelandet ett globalt uppsving. På barnhemmet där Beth Harmon växer upp introducerar vaktmästaren henne för schack, vilket blir början på en såväl inre som yttre resa. Anya Taylor-Joy i huvudrollen bär serien från första till sista rutan.

BUBBLARE:

“Work in progress” (HBO Nordic), “Ted Lasso” (Apple TV+), “Kärlek och anarki” (Netflix), “The Day” (SVT Play), “Lovecraft County” (HBO Nordic), “The Mandalorian” (Disney +), “Killing Eve” säsong 3 (HBO Nordic), “The Marvelous Mrs. Maisel” säsong 3 (Amazon Prime), “Mrs America” (HBO Nordic), “The Last Dance” (Netflix), “Björnstad” (HBO Nordic), “Curb your enthusiasm” (HBO Nordic), “Patria” (HBO Nordic), “Big Mouth” (Netflix), “Better Call Saul” säsong 5 (Netflix), “Central Park” (Apple +), “Dave” (HBO Nordic), “Dirty John: The Betty Broderick story” (Netflix), “Ethos” (Netflix), “I Know This Much Is True” (HBO Nordic), “Pure” (SVT Play), “Sex education” säsong 2 (Netflix), “The Good Fight” säsong (HBO Nordic). “The Haunting of Bly Manor” (Netflix), “Ur Varselklotet” / “Tales From The Loop” (Amazon Prime), “What We Do in the Shadows” säsong 2 (HBO Nordic).