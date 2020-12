Filmstjärnor i kampanj för att köpa Tolkien-hem

Den kultförklarade författaren och universitetsläraren JRR Tolkien flyttade in på Northmoor Road i Oxford 1930 och bodde därefter i huset under 17 år tillsammans med sin familj, skriver The Guardian.

Här skrev Tolkien såväl debuten "Bilbo – En hobbits äventyr", en historia som började som en godnattsaga för författarens barn, som succéromanen "Sagan om ringen", som blev hans stora genombrott.

Om tre månader läggs huset ut till försäljning om man inte lyckats samla in de 4,5 miljoner pund som krävs för att köpa det – vilket förvisso är en utmaning, enligt författaren Emma Golding, en av projektets grundare.