Kulturredaktionen: Det här är årets bästa poddar

1. Flashback forever

Varje vecka plockar stå upp-komikern Emma Knyckare, journalisten Ina Lundström och ”Scroll-Mia” upp en tråd från internetforumet Flashback. En prisbelönt podd som är en hyllning till internets alla troll!

2. The Daily (New York Times)

Ett avsnitt per dag om en nyhetsstory. Fördjupande och inbjudande, trots att det handlar om komplicerade ämnen.

3. Stormens utveckling (i samarbete med Aftonbladet Kultur)

Stå upp-komikern och journalisten Ola Söderholm bjuder in olika gäster (men oftast serietecknaren Liv Strömqvist och stå upp-komikern Jonatan Unge) för att diskutera och spana kring veckans nyheter. Ofta handlar det om miljödebatt.

4. USA-podden (Sveriges Radio)

SR:s succépodd är bättre än någonsin och fångar upp vårt stora intresse för amerikansk politik. Kring valet sände de varje kväll!

5. Dolly Parton’s America (Radiolab)

Lång reportageserie om sångerskans liv, musik och USA. Försöker besvara frågan: i en polariserad tid, hur kommer det sig att alla amerikaner tycker om Dolly Parton?

6. Driving the Green Book (Macmillans podcast)

Green book var en guidebook som vände sig till afroamerikaner på resa med tips på var man kunde övernatta, tanka och äta utan att bli trakasserad. Ekonomiprofessorn Alvin Hall gör samma resa idag, från Detroit till New Orleans, och intervjuar människor om att vara svart i USA nu och då. Ett högst aktuellt ämne 2020.

7. Nice White Parents (Serial/New York Times)

Podd om amerikanska skolsystemet och varför segregation i skolan aldrig verkar upphöra trots att politiker och tjänstemän alltid jobbar för att motverka den. Och inte minst om vita medelklassföräldrars makt över skolan. Många av frågeställningarna är lika aktuella i Sverige.

8. P1 Dokumentär miniserie (Sveriges radio)

Dokumentärer är fortsatt en av de stora trenderna och de här, kortare serie-dokumentärerna är P1:s senaste dokumenärformat. Historier och ämnen spänner över flera avsnitt och bland annat vann serien ”Gamer” Stora journalistpriset i år.

9. When We were Kings (Perfect day media)

Fotbollsjournalisterna Erik Niva och Håkan Andreasson berättar om fotbollsklubbar och säsonger som på ett eller annat sätt satt avtryck i historien.

10. P3 Dystopia (Sveriges radio)

Drama möter vetenskap i den här podden som utforskar vår tids stora ödesfrågor genom att måla upp ett värsta tänkbara scenario och hur det skulle kunna lösas. Teman kan vara ”om kriget kommer”, ”när maten tar slut”, skogsbränder eller pandemier till exempel.

Bubblare:

Code Switch (från NPR), ”Systrar: Om tjejerna som slutade vara tysta (Göteborgsposten), En varg söker sin pod, Frank Skinners Poetry Podcast(Absolute radio), Hemma hos Strage (Lejon media), Hundåren (Blixten & co), Iggy Confidential (BBC 6), In Our Time (BBC), L’heure bleue (Inter France), Literature and history. Mamma stickar, Mediepodden, Morgonpasset gästen (Sveriges radio), Tendens (Sveriges radio), Plumbing the death star (Sanspants Radio), Rollspelsklubben, Skivsnack, The history of philosophy without any gaps (King’s college), The Kingcast, Planet Money (NPR), Culture Gabfest (Slate), Unspooled (Earwolf), Wind of Change (Pineapple Street Studios, Crooked Media and Spotify), Kvartals inlästa artiklar (Kvartal), Beethovenpodden (Sveriges radio), Backlisted – Giving new life to old books (RNZ), Bildningspodden (Stockholms universitet), Klassiska podden (Sveriges radio)