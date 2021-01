Benknotor och blåmärken i arv – Line Papin skriver fram Hanoi

Titel: Det tredje kriget

Författare: Linn Papin

Originaltitel: Les os des filles

Översättare: Maria Björkman

Det börjar med benknotorna. Efter tre år i graven töms det som är kvar av kroppen i ett mindre skrin i Vietnam. Så ska vi alla sluta. När köttets drypande känslor gått över.

Den här berättelsen utspelas i transit, i tomrummet mellan barndomens flödande Vietnam och ungdomens kylslagna Frankrike, där jaget dras mellan kontinenterna. Och hon skildrar tre generationer kvinnors liv från 1945 och framåt, mormor Ba och hennes tre döttrar H och slutligen sig själv.

De första tio åren tillbringar huvudpersonen i ett Hanoi som svämmas över av utländska varor, en stad där det gamla bryts mot det moderna och den lilla flickan står mitt emellan, staden växer med henne, men en dag är det över, den franska pappan tar med familjen till Europa, och det är här det tredje kriget börjar, och det utkämpas inne i flickans kropp, hon som fått benknotorna och blåmärkena i arv, då hon försöker förgöra sig själv.

Sällan har en stad tagit ett sådant grepp om mig som Hanoi gör här, författarens älskade och samtidigt förlorade som hon återvänder till i vuxen ålder bara för att hitta en hög grus där barndomens bostadskomplex låg och inse att hon inte längre kan tala med den i minnet så älskade barnflickan då hon glömt språket.

Det tredje kriget är en släkthistoria med ett uttalat ärende, där längtan, saknad, brist och hunger känns in på bara kroppen under läsningen, orden äter sig in och blir kvar. Det är en drabbande skildring av att vackla mellan två länder, två språk, om att flera decennier senare lida in på benknotorna av de gamla krig man varit för ung för att vara med om. Och om att en dag vakna i vapenvila, lära leva med frakturerna.

Katarina Wikars

