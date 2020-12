Nykomling bland de fem mest spelade jullåtarna

Vi verkar hålla hårt på traditionerna visar upphovsrättsorganisationen Stims senaste statistik över låtarna som drar in mest pengar från framförallt radiospelningar.

Sen många år ligger Lasse Lindbom och Nicklas Strömstedts "Tänd ett ljus" i topp på upphovsmannaorganisationen Stim:s lista över de mest spelade, tätt följd av Adolphson & Falks "Mer jul", ochAbbas "Happy new year" - det ändras lite i ordningen från år till år, men det är utan tvekan riktiga långkörare som biter sig fast i toppen. Men då och då glimtar en nykomling till och i senaste statistiken över flest radiospelningar - den för 2019 - har Linnea Henrikssons "Fira jul med mig" som hon skrivit med Linnea Södahl och Johan Eckerborn tagit sig upp till en femteplats.

När det gäller de utländska låtarna är julens drottning Mariah Carey tillbaka efter en tillfällig nedflyttning av "All I want for Christmas is you" - Wham!:s "Last Christmas" tog sig upp i topp i förra redovsiningen - troligen efter att den också blev ledmotiv till filmen med samma namn.

Svenska listan

1. Tänd ett ljus

Upphovspersoner: Lasse Lindbom, Niklas Strömstedt

Förra årets placering: 1



2. Mer jul

Upphovspersoner: Tomas Adolphson, Anders Falk

Förra årets placering: 3



3. Happy New Year

Upphovspersoner: Benny Andersson, Björn Ulvaeus

Förra årets placering: 4



4. Jag kommer hem igen till jul

Upphovspersoner: Andreas Mattsson, Niklas Frisk

Förra årets placering: 6



5. Fira jul med mig

Upphovspersoner: Linnea Södahl, Johan Eckerborn, Linnea Henriksson

Förra årets placering: Ny på listan



6. Jul jul strålande jul

Upphovspersoner: Edvard Evers, Gustaf Nordqvist

Förra årets placering: 2



7. Jul igen

Upphovspersoner: Doctor C, Pedda Pedd

Förra årets placering: 7



8. Välkommen hem

Upphovspersoner: Mårten Sanden, Johan Röhr

Förra årets placering: 5



9. Julen är här

Upphovspersoner: Sölve Rydell, Billy Butt

Förra årets placering: Ny på listan



10. Tomten jag vill ha en riktig jul

Upphovsperson: Kenneth Friden

Förra årets placering: Ny på listan



Internationella listan

1. All I Want For Christmas Is You

Upphovspersoner: Walter Afanasieff, Mariah Carey

Förra årets placering: 2



2. Last Christmas

Upphovsperson: George Michael

Förra årets placering: 1



3. Do They Know It's Christmas

Upphovspersoner: Bob Geldof, Midge Ure

Förra årets placering: 3



4. White Christmas

Upphovsperson: Irving Berlin

Förra årets placering: 6

5. Happy Christmas (War Is Over)

Upphovspersoner: John Lennon, Yoko Ono

Förra årets placering: 4



6. Fairytale Of New York

Upphovspersoner: Jeremy Finer, Shane MacGowan

Förra årets placering: 5



7. The Christmas Song

Upphovspersoner: Robert Wells, Melvin Torme

Förra årets placering: Ny på listan



8. Driving Home For Christmas

Upphovsperson: Chris Rea

Förra årets placering: 7



9. Rockin' Around the Christmas Tree

Upphovsperson: John Marks

Förra årets placering: Ny på listan



10. Mary’s Boy Child, Oh My Lord

Upphovsperson:Jester Haiston

Förra årets placering: Ny på listan