EU-hymnen framförs som drunknad dödsmässa

För att uppmärksamma det, och framför allt situationen för flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet, genomförs en performancekonsert där den danska musikgruppen "Between Music" framför EU-hymnen, Beethovens "An die Freude", under vatten, nedsänkta i Medelhavet.



Gruppen har redan erfarenhet av att spela under vatten, den har tidigare framfört musik nedsänkta i stora akvarier.



Undervattenskonserten med namnet "Drowned Requiem", drunknad dödsmässa, släpps som en video som går att ta del av från och med idag.