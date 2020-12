Isländsk utmanare på Topplistan

Här är veckans lista:

1. Albin Jermund - Raketen

099-10101

2. Daniel Dahlqvist - Dying to Live

099-10102

3.Emilio Walter - Pelle Jansson

099-10103

Utmanare:

Hugrun - I don't want to be alone

099-10104

Rösta:

Du röstar på den låt du vill ska placera sig högst på nästa veckas Topplista. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 16 december 2020.

Det finns en maxgräns för hur länge man kan ligga på listan, tio veckor.

Här hittar du alla topplistans artister under 2019 och 2020!