LHC-spelare ska med till Junior-VM

Här är Juniorkronornas slutliga JVM-trupp:

MÅLVAKTER: Jesper Wallstedt, Hugo Alnefelt, Calle Clang.

BACKAR: Tobias Björnfot, Emil Andrae, Philip Broberg, Ludvig Hedström, Gustav Berglund, Victor Söderström, Albert Johansson, Alex Brännstam.

FORWARDS: Alexander Holtz, Emil Heineman, Arvid Costmar, Simon Holmström, Theodor Niederbach, Oskar Kvist, Lucas Raymond, Oscar Bjerselius, Jonathan Wikström, Oskar Olausson, Elmer Söderblom, Zion Nybeck, Noel Gunler, Albin Sundsvik.

Spelarna som lämnade lägret i Sundsvall under helgen är: Isac Andersson, Mora IK,Simon Edvinsson, Frölunda HC, Hannes Kollén, Karlskrona HK,

Daniel Ljungman, Linköping HC, Viktor Persson, Brynäs IF, Simon Robertsson, Skellefteå AIK, Helge Grans, IF Malmö Redhawks.