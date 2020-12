Kockens julklassiker med en twist

Recept:

Gravad strömming – en med hovmästarsås och en med västerbottensost och stenbitsrom



* Grundrecept till gravad strömming:

Var noga med att strömmingen är helt vit i köttet då den legat i lagen så den inte är rå, vilket påverkar hållbarheten.

Detta funkar till ca 1 kg strömmingsfiléer:

7,5 dl vatten

1,5 dl ättika 12%

1 msk salt

1 tsk socker

Blanda alla ingredienserna och koka upp, låt kallna.

”Dra” av skinnet från filéerna. Det gör man lättast om man stoppar in tummen mellan filéerna, och dra försiktigt av två filéer från varje strömming.

Låt strömmingen ligga i lagen över natten i kylen. Häll av lagen i ett durkslag och lått strömmingen rinna av väl. Nu börjar det skojiga att göra olika såser till firren!



* Hovmästarsås

1 dl svensk senap

1 dl strösocker

4 msk vitvinsvinäger

1 msk honung

2 dl rapsolja

1 tsk farinsocker

1 msk kallt kaffe

En rejäl knippe dill

Blanda senap, socker, vinäger och honung. Tillsätt oljan under vispning, först droppvis sen i en fin stråle. Smaka av med lite salt och nymald vitpeppar. Nu är det bara att blanda i den gravade strömmingen och ställa i kylen i minst tolv timmar.

* Stenbits- och västerbottenostströmming

1,5 dl majonnäs

1,5 dl crème fraiche

1 msk dijonsenap

1 msk vitvinsvinäger

3-5 stänk tabasco

4 msk stenbitsrom

1,5 dl riven västerbottenost

0,5 dl skuren gräslök

Salt o peppar

Blanda alla ingredienserna, lägg i den gravade strömmingen och låt stå i kyl över natten, sen är det bara att njuuuuuta!

Laxrulltårta fylld med örter och soltorkade tomater

Lägg ut ca 10 skivor kallrökt lax lite omlott på plastfolie.

Gör en röra på:

1 dl majonnäs

1 dl crème fraîche

3 msk hackade soltorkade tomater

1 msk dijonsenap

1 msk sweet chili

3 msk valfria hackade örter

Salt o peppar

Bred ut röran på laxen och rulla ihop som en rulltårta och ”spänn” ihop ändarna med plastfolien. Lägg gärna i frysen en stund så är den lättare att skära fina skivor. Gott i all sin enkelhet!

Gin och enbärsgravad regnbåge med honungssötad senapsås

Till en sida behöver du:

1 dl socker

1 dl salt

ca 1msk grovkrossad vitpeppar

1 dl grovkrossade enbär



Blanda kryddorna. Gnid in fisken, ta en rejäl knippe dill och hacka över fisken. Häll över ca 1 dl gin som du också ”baddar” in firren med. Låt stå ute i ca 1,5 timme så sockret och saltet löser sig. Sen in i kylen i ca två dagar. Vänd och ”gulla” gärna med fisken dessa dagar.

Skär sedan tunna skivor tvärs över och servera med hovmästarsås från receptet till den gravade strömmingen. Tillsätt mer honung om du vill.

Blir man trött på vanlig gravad fisk så är det jättegott att snabbt steka på den hastigt i en het stekpanna och servera dillstuvad potatis till, en riktig höjdare!

Inkokt lax med örtsås

Koka en lag med:

3 liter vatten

2 dl ättika (12%)

2 skivade morötter

2 skivade gula lökar

1 tsk vitpepparkorn

5 kryddpepparkorn

5 lagerblad

2 msk salt.



Koka allt i ca fem minuter och lägg sedan ner hela laxen eller portionsstyckad. Ugnskoka till 50 grader innertemperatur. Låt svalna. Blanda 2 delar majonnäs och en del vispad grädde, vänd ner lite dill o gräslök och en skvätt dijonsenap. Denna tröttnar man aldrig på!

Älgköttbullar med röksmak

500 g älgfärs

300 g blandfärs

50 rökt bacon

1 dl gräddmjölk

1 dl ströbröd

1 ägg

1/2 dl vatten

2 kokta potatisar

2 små gula lökar

1 msk farinsocker

3 msk ansjovisspad

2 msk kalvfond

2 msk soya

2 msk dijonsenap

Salt o nymalen vitpeppar

Smör o steka i

Rör ihop gräddmjölken, ströbrödet, ägg och vatten till en lös smet, låt dra i tio minuter. Riv en av lökarna, finhacka och stek en gyllenbrun. Mixa bacon.

Blanda ihop alla ingredienserna till en smidig smet och smaka av med salt och peppar. Stek gärna ett smakprov och se om det behövs mer kryddning.

Rulla köttbullar, ca 30 g och stek i smör och njut av livet!

Revben med julmustglaze

1 kg tjocka revben

Koka upp 1,5 liter kycklingbuljong

5 dl julmust

1 msk hackad ingefära

2 stjärnanis

3 kryddnejlikor

1 kanelstång

1 msk fänkålsfrö

1 röd chili, urkärnad

1 apelsin skivad

1 gul lök delad

1 morot i bitar

1/2 dl honung

1/2 dl ljus sirap

1/2 dl japansk soya

Lägg i köttet i en gryta och häll på kycklingbuljong, koka upp och skumma väl. Sen är det bara i med allt det andra och låta det småputtra i ca 2 timmar. Ta upp köttet och låt det kallna. Koka sedan ner spadet till en sirapsliknande konsistens. Skär köttet i portionsbitar och vänd i såsen. Kör dem sedan gyllene i ugn på ca 170 grader. Asså rena rama fingerlickningfood!!

Urgoda chokladbiskvier, lite meckigt och göra men väl värt!

Botten:

200 g skållad sötmandel

2 dl strösocker

2 äggvitor

Mixa mandeln till ett fint mjöl, blanda i socker och rör i äggvitorna. Gör små platta kakor ca 5 cm i diameter på en plåt med bakplåtspapper. Grädda gyllene i ca tio minuter på 175 grader.

Fyllning:

125 g smör

1,5 dl florsocker

2 tsk vaniljsocker

1 äggula

50 g mörk choklad

Vispa ihop smör, florsocker och vaniljsocker. Rör ner äggulan. Smält chokladen och låt svalna lite, rör ner i smörkrämen. Spritsa krämen på bottnarna och ställ in i kyl. Smält ca 300 g choklad och doppa dem sedan i chokladen. Så jäkla gott med en stark kopp kaffe!