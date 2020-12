Dödlig fågelinfluensa i tv-serien "Sløborn"

Ett fågelvirus. Som börjar i Asien. Check.

Allt mer uppjagade röster på nyheterna – men kaoset är ju så långt bort ... Check.

En utbredd känsla av "det händer ändå inte mig". Check.

Folk som bär sina munskydd fel. Check.

Andra som trotsar utegångsförbudet. Check.

Och så vidare.



Tills blod börjar rinna ur ögon och näsor och beväpnade militärer med tillstånd att skjuta för att döda marscherar på gatorna.



"Sløborn" skrevs och spelades in förra året, en tv-serie om en pandemi som nu sänds under en pandemi, och det är klart att just det skapar mer intresse. Ibland är det lite som att titta på en parallell verklighet. Ibland fullständigt ologiskt. Däremellan en mardröm för alla självutnämnda pandemiexperter.



Hotspot för serien och smittan är tyska Sløborn, en semesterö i Nordsjön. En plats de uttråkade ungdomarna vill lämna och deras föräldrar är fast på. Men mer än en pandemidystopi är det ett tonårsdrama med femtonåriga Evelin i centrum. Det blir för många spår: tonårsgraviditet, föräldrar som ska skiljas, mordförsök, ungdomsbrottslingar från fastlandet som ska rehabiliteras, en polis som slår sin son, en påtänd författare på verklighetsflykt, en kristen sekt som väntar på världens undergång.



Tja, den väntan är i alla fall över.



Det går långsamt – innan det plötsligt går väldigt snabbt. Dödligheten är stor, konspirationsteorier samexisterar med konspirationer, samhället delas upp. Medborgare mot medborgare, men också myndigheter mot medborgare.



Den tysk-danska serien har premiär på HBO Nordic 21 december.