Lucka 18: Iggy Confidential på BBC 6

Inget gör mig så upprymd, inget annat får mig att resa så långt utan att gå en meter, som den atmosfäriska cocktail av både ny och gammal musik, två nya timmar låtmix varje fredag kväll på BBC 6, vald och vackert vargflinande utföst i etern av Iggy Pop.

"Anna (von Hausswolff) is way up there among my very favourite musicians. I was pretty thrilled to meet her a few years ago at the Way Out West festival".

I höst har han fått mig att upptäcka nya världar, musik med Deradoorian och Sault, men lika gärna fastna i en gammal bluesdänga med LaVern Baker.

Mr Pop i Iggy Confidential på BBC Radio 6 Music, min bästa pandemipepp.

"Ho ho ho! Think of it as a gift!".

(Iggy Confidential går att lyssna på t ex i appen BBC Sounds).