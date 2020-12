Filmkrönikan 2020: Ett filmår som kämpar med syret

I våras blev en nio år gammal film en av filmbolaget Warners mest efterfrågade: pandemifilmen "Contagion". I filmen angriper ett aggressivt virus andningsvägarna, medan det sprider sig över världen.

Kanske hjälpte den någon att förstå vad som hände. Men visst är det konstigt att en film som när den kom var en science fictionthriller, idag är ett dagsaktuellt realistiskt drama?

Det säger något om den omvälvande kraften i coronapandemin. Att den kan ändra en films genre.

Det är nog ändå filmbranschens minsta problem efter det här året. Biograferna har stått stängda i flera månader. Och när de har varit öppna har det inte funnits filmer att visa eftersom filmbolagen skjutit upp stora premiärer till nästa år i väntan på vaccinet. Och förresten har ju publiken uppmanats att sitta hemma.

Så i jakten på att få tillbaka pengarna klipper nu de amerikanska filmbolagen bort biograferna ur näringskedjan för att komma åt oss där vi är: framför strömningstjänsterna.

Det här har lett till att världens största biokedja AMC nu står på randen till konkurs. Och det kan påverka Sverige eftersom AMC via dotterbolag äger Filmstaden, vår störst biokedja.

Dessutom har svensk film sina alldeles egna problem. Publiken hade redan före pandemin tröttnat på att se svensk film på bio och under året har debatten varit missmodig. Varför lyckas danskar, finnar och norrmän att till och med under en pandemi få rekordmånga att se inhemsk film när vi misslyckas?

Alla timmar som i alla fall jag har plöjt ner i strömningssoffan under året har gjort en sak klar. Film ÄR bäst på bio.

Året bjöd på en hel massa strömmade långfilmspremiärer och bra upplevelser, men jag hade hellre sett "Uncut gems", "Mank", "40 year old version" och "I'm thinking of ending things" på en stor duk tillsammans med andra. Och vi får inte glömma de många bra filmer som faktiskt fick biopremiär, som "Babyteeth", "Waves", "There is no evil", "Charter" och många andra.

Men kanske är det ändå ett filmat vittnesmål som mer än något annat symboliserar året som gått. Filmsnuttarna som spreds av George Floyd som kvävs till döds av en polisman i Minneapolis i maj.

De gav ny eld åt Black lives matter som blev en av årets stora sociala och kulturella rörelser. Floyds rop på hjälp: "jag kan inte andas", ekade från tidigare fall av polisvåld mot svarta i USA och fångades i somras upp av regissören Spike Lee i kortfilmen 3 brothers.

Låt oss hoppas att känslan av syrebrist många har upplevt lättar och att 2021 åtminstone ger en andningspaus.