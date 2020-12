TV-krönikan 2020: Högkonjunktur för streaming

Om stora delar av kultursektorn har varit tvingade att stänga ner under pandemiåret 2020 så är tv- och streamingtjänsterna det stora undantaget. För många har tv-soffan varit den enda tillflykten när samhället omkring oss stängts ner och vi blivit rekommenderade att isolera oss.

När det var lockdown i Storbritannien i våras, till exempel, såg folk på tv under i snitt 40% av sin vakna tid – det vill säga sex timmar och 24 minuter om dagen – vilket var en ökning med runt en och en halv timme jämfört med samma period förra året. Även här i Sverige har tv:n blivit allt viktigare i pandemitider. SVT tog sitt ansvar och satsade både på karantän-tv från en husvagn utanför Göteborgs tv-hus och hemmagympa för stugsittare.

Men alla tjänster med rörliga bilder kändes inte lika rätt under 2020. Ta bara appen Quibi, som lanserades i år. En streamingtjänst där avsnitten var mellan sju och nio minuter långa, gjorda för att ses i farten på telefonen, under en minipaus, på tunnelbanan eller medan man väntade på bussen. Ett format som var helt värdelöst när väldigt många inte längre var på väg någonstans. Quibi lades ner efter drygt sex månader.

2020 var också året som Disney + kom till Sverige. Och Disney var i sin tur ett av de företag som beslöt sig för att hoppa över hela biografledet, när många biografer ändå var stängda, och släppa en del filmer direkt till sin egen streaming-tjänst i stället. Och att det här inte bara är något som sker med amerikanska filmer visade sig när SF:s stora juldagspremiär på bio

"Se upp för Jönssonligan" blev en streamingpremiär.

Mest aggressiv linje i den här frågan har amerikanska Warner haft. I USA tänker de släppa sina storfilmer parallellt på sin egen streamingtjänst HBO Max och på bio under hela 2021. Och det här är ett beslut som kan få stora konsekvenser för biobranschen i USA, och eventuellt i resten av världen också.

De senaste åren har tv-journalister pratat mycket om peak-tv. Alltså den enorma volym av tv-serier som producerats de senaste åren. I år pratade man i stället om att Netflix valde att lägga ner flera serier som de tidigare bestämt sig för att gå vidare med. Efter Coronapandemin var det investeringar som inte längre var hållbara. Eller bara svårgenomförda rent praktiskt. Som att fortsätta med serien GLOW, om kvinnliga fribrottare i Coronatider. Men även generellt så kostar det pengar och tid att coronasäkra inspelningar av tv-serier. En större investering för varje enskild titel, så för första gången på mycket länge har man nu dragit ned på produktionstakten.

En oroväckande nyhet var ryktet om att streamingtjänsten Apple + är inne och petar i manus, för att undvika att till exempel telefoner skadas i serier som visas på deras tjänst. Ett lite komiskt exempel på en mer allvarlig trend där ägare av streamingtjänster väger kreativ frihet hos upphovspersoner mot andra affärsintressen. Som här, att sälja Appletelefoner.



Själv väljer jag att avsluta den här krönikan med att uppmärksamma en lite bortglömd pärla ur årets tv-serieflod som man kan se på just Apple +. "Central Park", en animerad musikalkomediserie där New Yorks gröna lunga är hotad av en magnat som vill bygga hus över hela parken, höll i alla fall mig på gott humör under pandemiåret 2020.