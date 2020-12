Linköping hårdare drabbat än Norrköping

Fakta

Vecka 38 hade såväl Linköping som Norrköping 89 positiva provsvar per 10 000 invånare sedan pandemins start.

Men under den andra vågen av pandemin har den statistiska bilden förändrats. I vecka 50 hade antalet positiva provsvar per 10 000 invånare stigit till 285 för Linköping och 231 för Norrköping.

Linköping fick från vecka 38 till och med vecka 50: 3201 nya fall

Norrköping fick från vecka 38 till och med vecka 50: 2040 nya fall

Antalet konstaterat smittade var 57 procent fler i Linköping.

Källa: Folkhälsomyndigheten