Steve Earle tar farväl genom att tolka döde sonens låtar

"Det enda sättet jag kunde ta farväl på" har Steve Earle sagt. "J.T". var hans smeknamn på sonen Justin Townes Earle som avled i augusti förra året. Skivan släpps den fjärde januari, samma dag som han skulle ha fyllt 39 år. Med en lite mindre oborstad variant av americana följde han i pappans fotspår. Men de hade inte bara musiken och berättandet gemensamt, utan även missbruket. Dödsorsak var en oavsiktlig överdos av kokain och fentanyl, den sistnämnda samma smärtstillande preparat som var inblandad även i Princes och Tom Pettys dödsfall.



I familjens meddelande på sociala medier har de skrivet öppet om dödsorsaken, och om faran med missbruk, ett meddelande som avslutas med "Tappa inte hoppet". Det finns hjälp.

Melankolin och mörkret som hörs i flera av originalen är nedtonat när Steve med sitt band The Dukes gör covers på tio av sonens sånger, från "I don't care" från 2007 till "The saint of lost causes", titelspåret på vad som blev hans åttonde och sista album 2019.

"J.T." är en hyllning av livet, snarare än sorg över en förlust. Kanske är det därför den inte drabbar så hårt. Undantaget är den enda nyskrivna och rått känslomässiga låten "Last words". Förhoppningsvis är det inte är poetisk frihet utan sant att telefonsamtalet som avslutades med "I love you" var deras sista ord till varandra.

Alla intäkter från skivan går till en fond för Justin Townes Earles treåriga dotter.