"Ingen publik – det kommer att kännas speciellt"

Den här låten påminner om min barndom… Michael Jackson - Thriller

Detta är mina ungdomsidoler… Timbuktu – The botten is nådd

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Bruno Major – Wouldn't Mean a Thing

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Ebo Taylor – My Love and Music

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… Gilberto Gil - Palco

Den bästa svenska låten just nu… Victor Leksell - Svag

Denna låt säger något om mig… Chords – Luckiest Man Alive