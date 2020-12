"RuPaul's dragrace" blir mer inkluderande

Den populära dokusåpan där deltagarna tävlar om att bli Americas nästa dragsuperstjärna har sänts sedan 2009 och vunnit flera Emmys och fått internationella versioner. Men den har också fått kritik för att vara transfobiskt och icke-inkluderande.



Nu ändras alltså en av programmets mest kända uttryck. Det tidigare "Gentlemen, start your engines, and may the best woman win!" blir "Racers, start your engines, and may the best drag queen win!", något som mötts av positiva reaktioner på sociala medier.



När "gentlemen" inför den fjärde allstars-säsongen ändrades till "ladies and gentlemen" efter en tävlande kommit ut som transkvinna var programledaren och domaren RuPaul emot det, enligt Pink News.



En av de tretton tävlande i RuPaul's Dragrace säsong 13 är Gottmik, den första deltagaren någonsin som är öppen transman.



När serien får svensk premiär är ännu inte klart.

