Spektakulär nyårskonsert från ett virtuellt Notre Dame

Den 72-årige Jean-Michel Jarre är lika känd för sina storslagna ljusshower som för sin symfoniska syntmusik. Nu vill han bjuda på en nyårsfest som alla kan delta i: "Welcome to the Other Side" heter nyårskonserten som är gratis och utspelas i Notre Dame.

Jarre kommer själv att befinna sig i en musikstudio i närheten av katedralen, samtidigt som hans avatar spelar i ett virtuellt Notre Dame, som man med hjälp av en VR-modul kan uppleva "på plats" - annars går det bra med en vanlig tv eller dator också.

Både nytt material och klassiker från tidiga album som Oxygène utlovas.



Även Kungliga Operan i Stockholm kommer att sända en digital nyårsgala och från Stockholm kommer även Olivier Messiaens verk "Kvartett för tidens ände" att sändas live med musiker från bland annat Kungliga Operan.

"Kvartett för tidens ände" rör sig från ett stormande kaos till ett still lugn och beskrivs som ett passande avslut på 2020.

Länkar till evenemangen:

Nyårskonsert med Jean-Michel Jarre sänds klockan 23.25 https://jeanmicheljarre.com/

Kungliga Operans nyårsgala finns på Operan Play https://www.operanplay.se/

Olivier Messiaens "Kvartett för tidens ände" uppförs av musiker från olika institutioner och Stina Ekblad kommer även att läsa dikter av nobelpristagaren Louise Glück. Konserten kommer att sändas live på Youtube https://youtu.be/GgG5GAvFsTU