Popstjärnan Gerry Marsden är död

Gerry Marsden var frontfigur för Liverpool-bandet Gerry & The Pacemakers som hade stora framgångar i början av 60-talet med hits som "How do you do it" och "I like it", som båda toppade den brittiska singellistan.

Men Gerry & The Pacemakers har också levt vidare tack vare en cover. Deras version av låten "You'll never walk alone" sjungs innan många fotbollsmatcher över hela Europa, men den är framförallt sammankopplad med fotbollsklubben Liverpool FC som haft låten som ingångslåt sedan mitten av 60-talet.

– Det finns en kampanda i låten, att när det är tungt ska man hålla huvudet högt, man ska kämpa och man ska göra det tillsammans. Det finns en förenande kraft som jag tror är väldigt tilltalande för många supportrar, säger Anders Bengtsson, chefredaktör för fotbollsmagasinet, som en förklaring till varför låten är så viktig för fansen.

– Svenska kommentatorer brukar prata om startelvor under inmarschlåtarna, men många supportrar vill höra "You'll never walk alone" och då blir de tysta. Det spelar ingen roll om man håller på Liverpool eller inte, för den här låten kan man respektera även om man inte respekterar andra inmarschlåtar. Det säger något om hur stor låten blivit i fotbollsvärlden, säger Anders Bengtsson.

Gerry Marsden blev 78 år gammal.