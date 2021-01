Sex and The City får ny tv-uppföljare

Uppföljaren kommer heta "And just like that...".

Men skådespelaren Kim Cattrall som spelar karaktären Samantha, kommer inte att vara med. HBO har inte kommenterat varför men hon har varit i konflikt med upphovspersoner bakom serien länge. Hon var missnöjd med sin lön i originalserien och tackade nej till att göra en tredje Sex and the City-film.

Det är oklart om Kim Cattrall kommer att ersättas av någon. Hon har själv har sagt att hon gärna skulle se någon ny i rollen som Samantha för att "förbättra seriens inkludering". Många fans vill däremot att den gamla 90-talsstjärnan Sharon Stone ska spela Samantha.



Det är inte första gången den frispråkiga, shoppingtokiga serien dammas av, efter de sex originalsäsongerna har det blivit två filmer och en "prequel", en tv-serie som utspelar sig innan "Sex and The City".