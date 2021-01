Polisen om personskyddet: "Försöker normalisera så gott det går"

Konstnären Lars Vilks lever med livvaktsskydd sedan hans teckningar av profeten Muhammed som rondellhund publicerades av Nerikes Allehanda 2007.

Men livvaktsskyddet begränsar hans privatliv och hindrar honom från att att flytta ihop med sin partner, det menade Vilks i somras när han JO-anmälde polisen.

Justitieombudsmannen valde att inte utreda ärendet, men Lars Vilks har fått stöd i den offentliga debatten, bland annat från sju före detta ordföranden i Publicistklubben som i september krävde att citat "bevakningen av Lars Vilks omorganiseras så att han kan få leva sina sista år i värdighet och i kärlek." slutcitat.

Polisen har hittills i stort sett avböjt att kommentera saken. Men nu säger Petra Stenkula vid Skånepolisen så här till Kulturnytt:

– Vi har många individer som lever under personskydd även om det just för Lars är en mycket speciell och svår situation och jag har all förståelse för att det inte är enkelt att vara skyddsperson. Alla som nån gång haft personskydd vet att det är ganska många uppoffringar som behöver göras av den individen. Det är inte roligt att ha det så och vi försöker normalisera det så gott det går, men jag känner mig trygg med det vi gör, säger Petra Stenkula.

Lars Vilks har haft livvakt sedan 2010, men säger till Kulturnytt att han aldrig hade något att klaga på före 2018. Då kom det nya chefer som var mindre intresserade av att tillfredsställa hans behov och önskemål. Petra Stenkula har en annan förklaring till förändringarna.

– Säkerhetsläget har försämrats över åren. Omvärlden ser annorlunda ut och vi har ett mycket svårt uppdrag som vi behöver föra dialog med våra skyddspersoner kring, och särskilt då med Lars, säger Petra Stenkula, chef vid polisregion Syd.

I dagens P1 Kultur hör ni längre intervjuer med både Petra Stenkula och Lars Vilks själv.