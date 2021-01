Engagemanget för ungdomar och mot droger är starka drivkrafter för Bert-Inge

Bert-Inge Karlsson har ett långt engagemang för ungdomar och mot droger.

Han har har varit verksam som skolkurator under flera decennier och har även en bakgrund som politiker i Klippan.

"Christiania, jag älskar det stället. Men minus Pusher Street och så.", säger han.

Bert-Inge Karlssons låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… "Modersvingen" med Carola. Min pappa dog när jag var 13 så min mor har haft en väldigt stor betydelse på många sätt.

Detta är mina ungdomsidoler… Värsta svåra kategorin! Hur kommer man förbi Beatles, Bob Dylan, Pugh Rogefelt, Ola Magnell o.s.v. Det fick bli nå´t helt annat: CCS (Collective Consciousness Society) med Alexis Korner. Jag hade eg tänkt "Chaos - Can´t we ever get it back", men den är alldeles för lång, så jag väljer "Whole lotta love".

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… The real group med "Ett liv för mig". Det var den lättaste låten att välja av alla!

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Det kunde inte bli någon annan för en lokalpatriot som jag! "Klippans centrum" dock med Nisse Hellberg och Peps Persson.

Om jag känner mig ledsen… "Don´t give up" med Peter Gabriel och Kate Bush.

Denna låt säger någonting om mig… En av mina stora idoler Freddie Wadling sjunger "Blott en dag". Det var oväntat för många, men inte för mig.