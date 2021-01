Reportrar utan gränser känner oro för journalisters säkerhet i USA

– Vi hade väl hoppats att det skulle vara förbi i och med att Donald Trump lämnar makten men det som hände den 6 januari vid Kapitolium visar med all tydlighet att det inte är över så vi är väldigt oroliga för vad det här kan innebära de kommande dagarna, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

I samband med attacken mot Kapitolium attackerades flera journalister och utrustning förstördes. Sedan 2017 registrerar U.S. Press Freedom Tracker när journalister attackerats, gripits och fått sin utrustning förstörd i USA. Där registrerades fler än 500 fall under 2020.

– Förra året noterade U.S. Press Freedom Tracker attacker på 290 journalister. Det är mer än dubbelt så många som under perioden 2017-2019. Man noterade också 123 gripna journalister vilket också är mer än dubbelt så mycket som under de tre föregående åren, säger Erik Halkjaer

För att öka journalisters säkerhet tycker Erik Halkjaer att Joe Biden snabbt måste uttala sitt stöd för journalister, journalisters bevakning och pressfriheten när han tillträder som president.

– Han har redan gjort det men han behöver göra det mer och även uppmana kongressen att via lagar stärka skyddet för journalister och pressfriheten i USA. Det andra är naturligtvis att de skyldiga till de här olika attackerna och angreppen inklusive poliser som gripit journalister måste ställas till svars.

Vad tänker du om framtiden för pressfriheten och journalisters säkerhet i USA?

– Pressfriheten i USA har minskat. Den försämrades redan under Barack Obama och Joe Bidens tidigare mandatperiod. Men då handlade det mycket om hur man behandlade visselblåsare. Under Donald Trump har vi sett en försämring i hur journalister och media behandlas, säger Erik Halkjaer och tillägger:

– Jag tror att Joe Biden ganska lätt kan vända det genom att ändra språkbruk och relation till medierna. Men det har öppnat upp en situation i USA där journalister är öppet villebråd för många och väldigt utsatta så det kommer nog att ta ett tag innan den här situationen går att vända.