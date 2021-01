New Radicals återförenas för Joe Bidens installation

Deras stora hitlåt från 1998 "You get what you give" användes flitigt under Joe Bidens presidentvalskampanj förra året, men nu samlas New Radicals för första gången på 22 år för att framföra låten live.

Under Bidens valkampanj förra året spelades "You get what you give" flitigt – och nu ska alltså upphovsmännen samlas för att framföra den live vid den "virtuella parad" som äger rum efter installationen.

"Om det finns en sak på jorden som skulle kunna få oss att samla bandet, om så bara för en dag, så är det förhoppningen om att vår låt skulle kunna skänka en gnutta ljus i dessa mörka tider", säger New Radicals frontman Gregg Alexander i ett uttalande.