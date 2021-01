Nattklubbar och museum kan bli vaccinationscentraler

"We do have the Science Museum in South Kensington coming on track in February, which will provide more mass vaccination."

Så lät det när den lokala vaccinsamordnaren Russell Styles i London-stadsdelen South Kensington under ett livestreamat sammanträde berättade att Science Museum kan komma att användas vid vaccineringen mot Covid-19. Och de blir inte det enda museum i så fall.

The Art Newspaper rapporterar att the Thackray Museum of Medicine i Leeds varit igång som vaccinationscentral sedan december och att Black Country Living Museum i Dudley och Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art utanför Turin är på väg att bli det. Men hur ser det ut i Sverige?

– Vi undersöker om något museum fått frågan och har ingen inte fått frågan men man bedömer att det kan vara möjligt, tycker jag det är en väldigt intressant tanke, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges museer.

Men det är inte heller bara museer som vill hjälpa till. Musikfestivalen Isle of Wights chef John Giddings räckte häromveckan ut en hand till den brittiska premiärministern Boris Johnson när han på Twitter skrev:

"Vi i musikbranschen har tusentals skickliga människor som är kapabla att driva evenemang och tomma teatrar/klubbar och arenor. Ge oss vaccinet och vi kommer jobba 24 timmar om dygnet för att lösa det."

I Sverige har konsert- och nattklubbslokalen Fållan i Stockholm redan gått ut med att de är på väg att bli en vaccinationscentral. Martin Lagerberg är Fållans vd och menar att de inte tvekade när de fick frågan.

– Det var ett rungande ja från vår sida. Vi tycker det känns väldigt kul att komma samhällsnyttan till godo. Men det här är också det som öppnar upp för att vi själva ska kunna öppna upp för vår vardagliga verksamhet inom en snar framtid, säger Martin Lagerberg.