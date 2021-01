Amanda Lind: Håll kultur för barn och unga öppet

Bakgrunden är att regeringen vill undvika negativa hälsoeffekter hos barn av pandemin, förklarade kulturministern:

– Det är därför viktigt att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga både utomhus och inomhus håller öppet även när andra verksamheter stänger ned.

Kulturminister Amanda Lind tog specifikt upp den kommunala kulturskolan, som på många håll ställt in eller övergått till distansundervisning.

– Så med detta menar vi att offentliga aktörer bör återuppta verksamheterna för just barn och unga, sa hon på presskonferensen.

Uppmaningen om att offentliga aktörer bör återuppta kulturverksamhet för just barn och unga skulle också kunna tänkas gälla bibliotek. Många bibliotek är just nu i färd med att öppna med stora begränsningar. Men i princip all programverksamhet, även för barn och unga, är inställd.

Olika kommuner kan här fatta olika beslut, beroende på det lokala smittläget. Kulturskolerådets ordförande Jalle Lorensson säger exempelvis till TT att det inte är aktuellt att öppna för fysisk undervisning i Malmö, där han är kulturskolechef.