Kraftfullt möte i "One night in Miami"

Filmen handlar om ett möte mellan Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke och Jim Brown i ett hotellrum efter att Muhammad Ali besegrat Sonny Liston.

Lisa Bergström filmkritiker har sett filmen.

– Mötet gör sig nog bättre som pjäs, för de här rollfigurerna är på hotellrummet nästan hela tiden. Och det är en intensiv dialog. Sam Cooke vill festa, Jim Brown vill träffa tjejer, men Malcolm X vill att de ska reflektera lite tillsammans och äta glass. 22-årige Muhammad Ali som då heter Cassius Clay skuttar mellan alternativen men, han har just hittat till religionen och Nation of Islam via Malcolm X så han gör som Malcolm säger.

– Manusförfattaren Kemp Powers och Regina King har ju fantiserat ihop vad som diskuterades i rummet den kvällen. Och samtalet kretsar kring olika erfarenheter av förtryck, om drömmar, religion och vi förstår att alla fyra lever under ett tryck som grundar sig i rasism.

– Det är en intressant fiktion, spännande ide och tid, men det blir faktiskt lite tråkigt i det där legendariska hotellrummet. Jag saknar gestaltningen och tror att den här filmen gör sig bättre som pjäs.