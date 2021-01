Månsysslande klubbchef med ett förflutet som DJ

Veckans DJ är Andreas Narsell, klubbchefen för Ystad IF Handboll, vars karriärsbana har tagit honom till ganska oväntade platser.

Bland annat har han ett förflutet inom radio och som DJ.

"Jag hade förmånen att starta upp en radiostation", säger han.

Andreas låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… KISS/Lick it up (min första skiva jag köpte vid 9 års ålder.)

Detta är min ungdomsidol… Tracy Chapman/Fast car

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… Celine Dion/My heart will go on (första låten jag dansade till med min fru. Finns en kul story hur vi träffades också…)

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Min och favoritens favoritplats på jorden är en öde strand som ligger vid Ao Nang i Thailand. Jag har egentligen ingen låt som kan kopplas till just den platsen men kanske Coldplay – Paradise är lämplig? Dessutom en grym låt!

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… John de Sohn /Under the sun (Björn aka JdS började sin karriär som DJ hos mig när han var 15-16 år.)

Den bästa svenska låten just nu… Om det får vara bästa svenska låten oavsett tidsepok så är en av mina allra största idoler Peter Le Marc och i så fall hans låt ”Ett av dom sätt”.

Denna låt säger något om mig… Avicii/Hey brother (Jag har tre syskon som jag är väldigt nära med. Låten framförde några av oss i familjen i ett tillfälligt ”familjeband” på min lillebrors bröllop förrförra sommaren.)