Nytt arbetssätt – färre covid-patienter ska hamna på intensiven

Region Jönköpings län tar till ett nytt arbetssätt, för att undvika att onödigt många covid-patienter hamnar på intensiven.

Om någon som löper hög risk att bli allvarligt sjuk får ett positivt corona-provsvar, så fångas personen upp via sin vårdcentral.

– Under vintern har flera patienter som kontaktat vården i ett alltför sent skede fått åka direkt till IVA från akuten. Om dessa patienter hade sökt vård tidigare hade behandling kunnat sättas in tidigare och allvarlig sjukdom och kanske död hade kunnat undvikas, säger Maria Palmérus, verksamhetschef, infektionskliniken.