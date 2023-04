8 april ano Göteborg muzika thaj konst

Ko Göteborg o roma obelezingje o romano internacionalno dive 8 april ko Göteborgs konsthall. Sine but phendzarde roma sar o Nuri, Samir, Grofo, Sima kola basaldze muzika thaj sine stolta, ponosno so oznacindze o dive e romengoro.

I Ann-Sofie i chefica ko Göteborgs Konsthall phenela kaj lenge sine but sukar so o dive oznacindze ko lengoro lokali, sinelen but manusa so dikhlje i expozicia kotar i romani konstnerina Margozata Mirga tas, hem sinelen but aktivitetia, thaj isto sinema prilika te vorbinav e terne chijaja i Shirin so giljadza ko odova internacionalno dive dive 8 April.