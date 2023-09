Afrikanska unionen blir medlem i G20

”Innan jag går vidare skulle jag vilja be Afrikanska unionens representant att ta plats som permanent G20-medlem”, sa värdnationens premiärminister Narendra Modi och utdelade en bamsekram till unionens ordförande Azali Assoumani.

Det historiska beslutet innebär att länderna i Afrika får en mer central plats i diskussionerna kring hur världens resurser ska fördelas, att bilden av kontinentens behov breddas och att länderna i Afrika blir lyssnade på inte minst i samtalen om hur processerna kring skuldsanering behöver reformeras. Tidigare har enbart Sydafrika varit medlem.

Det är värdnationen Indien som drivit på för att Afrikanska unionen ska släppas in i G20 och få samma status som EU. Indiens G20 motto har varit en värld, en familj, en framtid och just Ukrainakrigets konsekvenser för den fattiga och skuldsatta delen av världen har varit en fråga man försökt lyfta i förhandlingarna under året.

Flera av ministermötena har präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Även frågan om hur man ska tackla klimatförändringarna har skapat konflikt i gruppen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har i dag lyft ett förslag om en gemensam prissättning för koldioxidutsläpp. G20 länderna står för 80% av de globala koldioxidutsläppen.

Helgens möte är det politiskt sätt tyngsta internationella möte som Indien någonsin arrangerat och förberedelserna har pågått i månader. Staden har piffats upp, tusentals blommor planerats, konst målats på väggarna längs dignitärernas färdväg och särskilda ap-jägare kallats in för att se till att djuren inte blir alltför närgångna.