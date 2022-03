Agnes, Miriam Bryant och Snoh Aalegra har störst Grammischans

Alla nominerade till Grammis 2022

Årets album

Agnes – Magic Still Exists

Augustine – Weeks Above The Earth

Miriam Bryant – PS jag hatar dig

Sarah Klang – VIRGO

Snoh Aalegra – TEMPORARY HIGHS IN THE VIOLET SKIES

Årets folkmusik

Ale Möller – Xeno Manía

Anna Ekborg – SOLO

Ebo Krdum – Diversity

Hoven Droven – Trad

Merit Hemmingson – Huvva! vad tiden går

Årets jazz

Johan Lindström Septett – On The Asylum

La La Lars – La La Lars III

Lars Danielsson Liberetto – Cloudland

Lisa Ekdahl – Grand Songs

Milder PS – Singled out by Fate

Årets kompositör

Agnes Carlsson, Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström, Maria Hazell

Jens Resch

Linda Karlsson, Sonny Gustafsson

Myra Granberg

Oskar Linnros, Charlie Bernardo

Årets pop

Agnes – Magic Still Exists

Benjamin Ingrosso – En gång i tiden

Daniela Rathana – Rathana Club

Molly Sandén – DOM SKA VETA

Zara Larsson – Poster Girl

Årets sould/rnb

Mona Masrour – Scener & 2 Steg (Remix)

Nápoles – Cloud 9

Sam Ezeh – Night at Ezeh’s & Sapphire Alley

Seinabo Sey – Sweet Life

Snoh Aalegra – TEMPORARY HIGHS IN THE VIOLET SKIES

Årets textförfattare

Daniela Sörensen, Oskar Linnros, Jacqueline Cummings (Mapei) – Rathana Club

Jaqe – Filmen

Miriam Bryant – PS jag hatar dig

Snoh Aalegra – TEMPORARY HIGHS IN THE VIOLET SKIES

Thåström – Dom som skiner

Årets alternativa pop

Alba August – I Still Hide

Amason – Galaxy II

Andreas Mattsson – Soft Rock

Augustine – Weeks Above The Earth

Sarah Klang – VIRGO

Årets barnmusik

Ensemble Yria – Upp & Ut

I En Stad – Mer musik för barn och deras vuxna

Micaela Gustafsson – Bää muu nöff

Svenska Kammarorkestern – Min lilla stora kärlek

Tigern & Kobran – Brandbilar och poesi

Årets hårdrock/metal

At The Gates – The Nightmare Of Being

Lucifer – Lucifer IV

Nestor – Kids In A Ghost Town

The Night Flight Orchestra – Aeromantic II

Tribulation – Where The Gloom Becomes Sound

Årets hiphop

A36 – AREA 36

Ant Wan – Wow 2 & Leylas World

Asme – Tusen Flows

Jaqe – Filmen

L1NA – MP3

Årets klassiska

Göteborgs Symfoniker, Johannes Gustavsson – Aulin, Moberg, Andrée:

Orchestral Works

Göteborg Baroque, Magnus Kjellson – Then Svenska Messan, HRV 404

Herbert Blomstedt, Gewandhausorchester Leipzig – Brahms: Symphony No. 2 &

Academic Festival Overture (Live)

Malvakvartetten – Wooden Bodies

Sofie Asplund, LuKaS – Lunds Kammarsolister – Britten: Les Illuminations – Debussy:

Ariettes Oubliées & Clair de Lune

Årets låt

A36 – Samma gamla vanliga

ADAAM & VC Barre – TOPP

Hov1 – Gamora feat. Einár

Miriam Bryant & Victor Leksell – Tystnar i luren

Myra Granberg – Lose My Mind

Årets nykomling

A36

Alba August

Clara Klingenström

Felicia Takman

Sam Ezeh

Årets artist

Benjamin Ingrosso

Hov1

Miriam Bryant

Snoh Aalegra

Thomas Stenström

Årets dansband

Arvingarna – Tänker inte alls gå hem

Boogart – En ny tid i livet

Donnez – Alla dar i veckan

Larz-Kristerz – Stuffparty 4

Perikles – Ba Ba Ba

Årets elektro/dans

Alesso – Somebody To Use, Chasing Stars (feat. James Bay), Together, Again, Going Dumb, Leave A Little Love

COBRAH – COBRAH

DJ Seinfeld – Mirrors

Galantis – Heartbreak Anthem, Dandelion, Alien

Swedish House Mafia – Moth To A Flame, Lifetime, It Gets Better

Årets musikvideo

Alexander Wessely – Swedish House Mafia – It Gets Better

Erik Pousette – Hannes – I Feel It

Henrik Hanson – Hov1 – Barn av vår tid

SWIM CLUB – Agnes – 24 Hours

Vedran Rupic – Salvatore Ganacci – Step-Grandma

Årets producent

ELAI

Elias Kapari

Elvira Anderfjärd

IAN (Ian Persson Stiernswärd)

Patrik Berger

Årets rock

Hurula – På en grusbelagd parkeringsplats (Live)

Linn Koch-Emmery – Being the girl

Markus Krunegård – Kemtvätten

Thåström – Dom som skiner

Viagra Boys – Welfare Jazz

Årets visa/singer-songwriter

Albin Lee Meldau – Epistlar

David Ritschard – Blåbärskungen

Ellen Sundberg – Ett bloss för Bodil Malmsten

José González – Local Valley

Maja Francis – A Pink Soft Mess